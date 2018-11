Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Kinder, die auf der Wiese spielen oder beim Kinderzirkus "Paletti" das Jonglieren üben, und Eltern, die es sich derweil an Tischen und Bänken gemütlich gemacht haben: Auf den ersten Blick findet im Unteren Luisenpark ein ganz normales Familienfest statt. Und das ist es auch, nur mit dem Unterschied, dass die Familienkonstellationen ganz besondere sind. Das Fest ist ein Dankeschön der Stadt Mannheim an Pflege- und Adoptivfamilien, die Kinder und Jugendliche bei sich aufnehmen, wenn diese nicht bei ihren leiblichen Eltern bleiben können.

Hintergrund Pflegefamilien gesucht Aktuell leben in Mannheim 257 Kinder und Jugendliche bei Pflegeeltern. Das Jugendamt sucht weitere engagierte Familien und Paare, die bereit sind, diese Aufgabe vorübergehend oder dauerhaft zu übernehmen. Auch Gastfamilien für minderjährige Flüchtlinge werden gesucht. Ausführliche Informationen sind unter www.mannheim.de/pflegeeltern sowie telefonisch unter 0621/293-6260 oder -6264 erhältlich. haz

Bei dem Fest dabei ist auch das Ehepaar Bauer/Maier. Beide sind in der Bereitschaftspflege tätig, was ein hohes Maß an Flexibilität, Verschwiegenheit und Belastbarkeit voraussetzt. "Die Kinder, die wir aufnehmen, sind zwischen ein paar Stunden und sechs Jahre alt", erzählt das Paar der RNZ. Ihre Schützlinge werden aus akuten Notsituationen aus ihren Familien geholt.

"Sie haben oft nicht mehr dabei als das, was sie am Leib tragen", erzählt Stefanie Bauer. Auch wenn man genau wisse, dass man nur Familie auf Zeit ist, baue man eine emotionale Bindung zu den Kindern auf und die Trennung falle jedes Mal schwer.

Pflegekinder aufnehmen ist eine Aufgabe, die viel Einfühlungsvermögen erfordert. Jedes dieser Kinder bringt seine eigene Geschichte mit, die Spuren hinterlassen hat: Psychische oder physische Erkrankung, Unfall, Sucht, Vernachlässigung - es gibt viele Gründe, warum Eltern die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder nicht sicherstellen können. Daher werden die Pflegefamilien sorgfältig ausgewählt und qualifiziert und bei ihrer anspruchsvollen Aufgabe vom Jugendamt begleitet und unterstützt. Aus diesem Grund sind die Namen der betroffenen Kinder und der Pflegefamilien für diese Berichterstattung auch abgekürzt oder geändert worden.

"Wenn klar ist, dass die Kinder nicht dauerhaft in ihre Ursprungsfamilien zurück können und Familien ergänzende Hilfen nicht ausreichen, vermitteln wir in eine Vollzeitpflegefamilie weiter", erklärt Sylvia Chebila vom Jugendamt. Ein Prozess, bei dem sich Kind und potenzielle neue Familie langsam annähern, und in den die Bereitschaftspflegeeltern und die leiblichen Eltern eingebunden sind.

"Wir waren ganz aufregt, als der Anruf kam, dass wir einen kleinen Jungen bei uns aufnehmen könnten", erinnern sich auch Susanne und Uwe H. aus Mannheim noch genau an den Tag vor fast zehn Jahren. Heute ist Julius zwölf und hat mit Ramona (4) vor etwa einem Jahr noch eine kleine Schwester bekommen. "Julius war zuvor mehrfach von anderen Pflegefamilien abgelehnt worden und man merkte, wie sehr er bleiben wollte", erzählt das Ehepaar. So verhielt sich das Kind zunächst sehr angepasst. "Nach einer gewissen Zeit hat er dann losgelegt", erinnert sich Susanne H. an schwierige Phasen, die sie jedoch gemeinsam mit dem Jugendamt meistern konnten.

Ramona hingegen taute erst langsam auf. Der Abschied von der Bereitschaftspflegestelle fiel dem Mädchen schwer. Mit viel Geduld sowie in enger Abstimmung mit den bisherigen Pflegeeltern und dem Jugendamt gelang der Übergang. Julius besucht mittlerweile die Waldorfschule, hat Freunde gefunden und ist viel ruhiger und aufgeschlossener geworden. "Das sind vom Herzen her unsere Kinder, und wir wollen sie auf einen guten Weg ins Leben führen", sagt das Ehepaar und weiß, dass beide ihre besondere Unterstützung brauchen.

Familie Schuhmann hatte sich zunächst ebenfalls für die Vollzeitpflege interessiert. "Aber irgendwie habe ich es mir mit einem jüngeren Kind doch nicht zugetraut", sagt Anja Schuhmann. Dass sie mit dem 16-jährigen Aeyas vor fünf Monaten als Gastfamilie einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling aus Syrien aufnehmen konnten, empfindet die Familie als für sie geeignete Alternative.

Und dann sind da noch Jonas (6) und Lukas (3). Zwei Brüder, die ihre Eltern Dorothée und Holger B. vom ersten Tag an kennen. "Wir haben beide ab Geburt adoptiert", erzählt das Ehepaar aus Speyer von vielen Formalitäten im Vorfeld, langem Warten einschließlich einer geplatzten Adoption und einem weiteren Jahr des Hoffens. Heute sind sie, wie sie selbst sagen "eine ganz normale Adoptivfamilie". Ihr Umfeld weiß ebenso Bescheid wie die beiden Kinder. "Und dieses Wissen um die eigenen Wurzeln ist ganz wichtig, gerade auch mit Blick auf später", sagt Sylvia Chebila.