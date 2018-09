Von Hans-Joachim Heinz

Mannheim. "Hallo, machen Sie doch mal bitte den Schirm zu!" Nachdem diese freundliche Aufforderung offenbar ungehört verhallte, wurde ein anderer Besucher der Klassik-Gala "Schloss in Flammen" am Samstagabend im Ehrenhof deutlicher: "Scherm zu!" brachte es dieser kurpfälzisch kurz und knapp auf den Punkt. Doch alle Aufregung war letztlich umsonst, außer ein paar Regentropfen zu Beginn kam während der insgesamt drei Stunden Dauer dieses musikalischen Sommermenüs in 20 Gängen kein weiteres Nass vom Himmel. Die von den professionellen Open-Air-Besuchern mitgebrachten Regencapes konnten also getrost wieder eingepackt werden.

So genossen die etwa 3200 Besucher bei der nunmehr zehnten Auflage der Veranstaltung - nach sechsmal Schwetzingen und einmal Karlsruhe war Mannheim heuer zum dritten Mal Gastgeber - hohen musikalischen Kunstgenuss durch auch schauspielerisch hervorragende Solisten des Nationaltheaters in Begleitung des grandios aufspielenden Orchesters der Schillerbühne unter dem äußerst empathischen Dirigat von Benjamin Reimers.

Bisweilen allerdings auch nicht ganz ungestört, wenn die Straßenbahn um die Kurve, ein Rettungswagen mit Tatütata zum Einsatz fuhr oder sich mitten in einer Arie Galabesucher mit klappernden Sektgläsern den Weg zu ihrem Platz bahnten. Doch das ist Open Air oder Oper für alle in lockerer Atmosphäre, daher hatte man Christian "Chako" Habekost erneut als Moderator engagiert. Der versteht zwar durchaus sein Handwerk, den Event-Gästen die Welt der Oper in launigen Worten näherzubringen, doch Stammbesucher kennen mittlerweile die Gags des Comedians in- und auswendig.

Wer nun aber meint, diese Gala ist eine dieser unsäglichen Veranstaltungen, in denen ein "Gassenhauer der Klassik" nach dem nächsten heruntergespult wird, der irrt gewaltig. War vor der Pause ein "Belcanto"-Abschnitt mit Werken italienischer Komponisten wie Rossini, Donizetti, Verdi und Bellini angesagt, so gab’s nach der halbstündigen Unterbrechung mit der Möglichkeit, einen der im Ehrenhof aufgestellten Gastronomiestände aufzusuchen, Werke von Glinka, Mussorgski, Dvorak, Tschaikowski, Gounod und Offenbach. Unbestrittener Höhepunkt war aber zweifellos das fulminante Synchronfeuerwerk. Nein, nicht etwa zu Händels Feuerwerksmusik, das hat’s schon in der Vergangenheit gegeben, sondern es gingen zunächst Sterne, Fontänen und Lichtregen zu Dvoraks "Slawischer Tanz Nr. 1" über dem Ehrenhof nieder.

Nur kurz beruhigte sich die Szenerie, als anschließend Smetanas "Die Moldau" erst ruhig dahinfloss, es dann aber bei den Stromschnellen gewaltig krachte. Stehende Ovationen des Publikums waren der verdiente Lohn nicht nur für die Leistung der Musiker, sondern auch der der Pyrotechnik-Künstler Renzo Cargnelutti und Thomas Fischer.

Und nach Englands "heimlicher Nationalhymne", dem pompösen Marsch "Pomp and Circumstance" von Sir Edward Elgar als Zugabe, freuten sich die Stammgäste der Veranstaltung bereits aufs kommende Jahr, wenn im Schlossgarten von Schwetzingen die Neuauflage von "Schloss in Flammen" über die Bühne gehen wird. Besonders sicherlich diejenigen auf den sogenannten Picknickplätzen ganz hinten, denn der weiche Rasen in der Sommerresidenz des Kurfürsten ist allemal bequemer als der gepflasterte Untergrund im Ehrenhof.