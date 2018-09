Von Julie Dutkowski

Eigentlich wollte die CDU erst am heutigen Donnerstag ihr lang gehütetes Geheimnis lüften. Doch die Nachricht ist schon gestern an die Öffentlichkeit gedrungen: Peter Rosenberger wird Kandidat der Mannheimer CDU für die Oberbürgermeisterwahl. Der 42-Jährige wird am 14. Juni gegen den Amtsinhaber Dr. Peter Kurz (SPD) und Christopher Probst (Mannheimer Liste) antreten.

Peter Rosenberger Nach dem Abitur 1991 in Mannheim ababsolvierte Rosenberger an der heutigen Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Kehl das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH). Von 1997 bis 2008 war er bei der Stadtverwaltung Mannheim beschäftigt, wo er unter anderem drei Stadtteilrathäuser leitete. Bei der Bürgermeisterwahl in Schriesheim im Jahr 2005 war er mit Unterstützung von CDU, Freien Wählern und FDP angetreten. Im zweiten Wahlgang unterlag er knapp dem grünen Kandidaten Hansjörg Höfer. Nachdem 2009 der damalige Oberbürgermeister von Horb am Neckar, Michael Theurer (FDP), ins Europäische Parlament gewählt wurde, wurde Rosenberger als einziger Kandidat bei der dadurch nötig gewordenen Neuwahl mit 98,45 Prozent zu dessen Nachfolger gewählt. Der 42-jährige Hobby-Tennisspieler ist verheiratet und hat drei Kinder. dut

[-] Weniger anzeigen

Der gebürtige Mannheimer und verheiratete Familienvater ist seit 2009 Oberbürgermeister in Horb am Neckar. Die Große Kreisstadt mit 24 500 Einwohnern liegt im Landkreis Freudenstadt. Rosenberger hat jahrelange Verwaltungserfahrung in Mannheim, wo er unter anderem drei Bürgerdienste leitete. In der Region bekannt wurde er zudem, als er 2005 in Schriesheim als Nachfolger von Bürgermeister Peter Riehl kandidierte. Damals unterlag er Jörg Höfer, dem Kandidaten der Grünen.

Für die Horber kommt die Kandidatur überraschend. Rosenberger hat immer betont, dass er sich im Schwarzwald wohlfühlt. Gleichzeitig hat er aber auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er aus Mannheim kommt und noch einen sehr starken Bezug zu seiner Heimat hat.

Zudem steckt Rosenberger noch mitten in seiner ersten Amtszeit als OB. In seiner Wahlheimat gilt er als bürgernah, charismatisch und eloquent. Der Rückhalt für den Mannheimer ist groß. In einer Leserumfrage einer regionalen Tageszeitung zeigten sich vor einem Jahr 75 Prozent der Leser zufrieden mit der Stadtpolitik.

Der Zuspruch für Rosenberger war jedoch nicht immer so groß. Zu Beginn seiner Amtszeit als Oberbürgermeister in Horb gab es viele kritische Gegenstimmen, vor allem aus den Reihen der FDP. Die Stadt im Schwarzwald gilt als Hochburg der Liberalen. Sein Vorgänger, Michael Theurer, sitzt heute für die FDP im Europaparlament.

Rosenberger ist 2009 in Horb als parteiunabhängiger Bewerber angetreten. Sein CDU-Parteibuch sei für die Stadtpolitik unwichtig, wie er damals betonte. Der 42-Jährige hat in seiner Amtszeit schon einiges bewegt. Zusammen mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) arbeitete er daran, die Stadt zu einer energieneutralen Kommune zu machen. Beide gründeten 2009 die "Energie Horb am Neckar GmbH", ein Unternehmen der Stadt Horb und der Stadtwerke Tübingen zum Bau und Betrieb eines Flusskraftwerkes am Neckar. Auch die Gründung der "Kulturbrücke", die sich für ein offenes Miteinander aller Kulturen einsetzt, fällt in seine Amtszeit. In Horb leben Menschen aus mehr als 80 Nationalitäten.

Der Kreisvorsitzende der Mannheimer CDU, Nicolas Löbel, will Peter Rosenberger heute zunächst dem CDU-Kreisvorstand und morgen dann der Öffentlichkeit vorstellen. Rosenberger will sich erst am Freitag zu seiner Kandidatur äußern. Oberbürgermeister Peter Kurz wollte die Nominierung nicht kommentieren.