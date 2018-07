Von Jan Millenet

Es dauert nicht mehr lange, dann ist das Großprojekt "Deichrückverlegung Kirschgartshausen" abgeschlossen. "Wahrscheinlich Mitte 2014", schätzt Barbara Lampert vom Regierungspräsidium Karlsruhe (RP), die das Projekt betreut. Die Großmaßnahme, die eine enge Zusammenarbeit Hessens und Baden-Württembergs erforderte, neigt sich also dem Ende zu.

Der fünfte und letzte Abschnitt, der derzeit noch von Baggern und Lastern beackert wird, nimmt Formen an. In dessen Zuge werden der Rheinhaupt- und Sommerdeich neu gebaut. Zusätzlich soll eine neue Aue entstehen, die an den Überflutungsbereich des Lampertheimer Naturschutzgebiets "Biedensand" angeschlossen wird. Schluten, das sind flache Wasserrinnen, sollen in die Überschwemmungsfläche eingebaut und das Wegenetz entsprechend angepasst werden. Ein Drainagesystem wird für die Entwässerung entlang des "Hohen Wegs zum Rhein" in Kirschgartshausen sorgen. Außerdem sind bereits Schöpfwerke entstanden, die zusammen mit zwei neuen Grundwasserteichen dazu dienen, den Grundwasserstand auf dem notwendigen Höhenniveau zu halten.

Damit werden, wie beim gesamten Projekt auch, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn es entstehen neben einem verbesserten Hochwasserschutz für Mannheim und das südhessische Lampertheim auch für die Tier- und Pflanzenwelt ökologische Flächen sowie für Naturfreunde und Spaziergänger ein erweitertes Naherholungsgebiet.

Dass sich der Rückbau aus ökologischer Sicht schon gelohnt habe, betonte der in das Projekt involvierte Landschaftsarchitekt und Ökologe Hartwig Theobald. Nicht nur Wechsel- oder Knoblauchkröten seien bereits gesichtet worden, auch Laubfrösche, eine Lilie, die leider durch das Hochwasser Mitte des Jahres wieder zerstört wurde, und verschiedene, seltene Vogelarten bereicherten Flora und Fauna. "Wir erwarten eine weitere Dynamik im Naturbereich", blickte er in die Zukunft.

Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala zeigte sich beeindruckt und sprach von einem sehr harmonischen Gemeinschaftsprojekt zwischen Baden-Württemberg und Hessen, zwischen Mannheim und Lampertheim. Aber auch bei den Kosten staunte sie nicht schlecht. 15 Millionen Euro verschlingt das Gesamtprojekt nach Angaben Lamperts - bezogen auf den Rückbau.

Weitere Kosten entstehen durch Maßnahmen wie die Kampfmittelräumung, die in diesem Bereich besonders notwendig wurde, da die BASF dort im Zweiten Weltkrieg eine Scheinfabrik errichtete, um die Bomber von der wahren Fabrik abzulenken. Und tatsächlich fand man bei der Deichrückverlegung einiges an explosivem Material.

Der aktuelle Schwerpunkt der Bauarbeiten liegt in der Wiederherstellung des Schlutensystems. Einige Maßnahmen sind bereits umgesetzt. So wurde unter anderem hinter dem bestehenden Rheinhauptdeich ein neuer Hochwasserschutzdeich errichtet und der alte Deich teilweise abgetragen. Beeindruckend sind die Erdmassen, die dabei bewegt werden. Rund 110.000 Kubikmeter seien es, verriet Lampert. Teilweise wird die Erde für den Bau des Sommerdamms verwendet. An drei bis fünf Tagen im Jahr sei das Hochwasserschutzgebiet überflutet, an rund 115 Tagen fließe Wasser durch die Schluten ab.

Fi Info: Im April 2013 hatte der letzte Bauabschnitt für die Deichrückverlegung Kirschgartshausen begonnen. Mit der Deichrückverlegung erhält der Rhein auf Mannheimer und auf hessischer Gemarkung eine große Fläche (zirka 75 Hektar) seiner früheren Überflutungsauen wieder zurück, die im Zuge der Rheinbegradigung zwischen 1817 und 1876 durch Johann Gottfried Tulla vom Rhein abgeschnitten worden waren. Der Startschuss für das länderübergreifende Projekt war im Jahr 2007 gefallen.