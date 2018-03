Von Heike Warlich-Zink

Es ist erklärtes Ziel der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ihrem Verkehrsgebiet so barrierefrei wie möglich auszubauen. "Ein Anliegen, das sich nicht ausschließlich auf Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung bezieht", sagt Unternehmenssprecherin Susan Becker. Auch Fahrgäste mit Kinderwagen oder Reisegepäck soll ein komfortabler und stufenloser Ein- oder Ausstieg ermöglicht werden. In den Bahnen bedeutet "barrierefrei", dass ausreichend Stellplätze für Rollatoren oder Kinderwagen vorgesehen sind, Haltegriffe und Halteknöpfe in entsprechender Höhe angebracht sind.

Zum allgemeinen Komfort gehört, dass die RNV-Kunden an zahlreichen Haltestellen über das Dynamische Fahrgastinformationssystem" (DFI) in Echtzeit über aktuelle Abfahrtszeiten, Sonderverkehre, Umleitungen und Verspätungen informiert werden.

Was aber, wenn man diese Informationen nicht lesen kann, weil man sehbehindert oder sogar blind ist? "Wir sind seit Jahren im regelmäßigen Austausch mit den Behindertenverbänden und Bedarfsträgern in der Region", so Becker, dass dazu auch der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein (BBSV) gehört. Gemeinsam stellte man gestern mit "Text to Speech" an der Haltestelle Kunsthalle ein Pilotprojekt vor. Dabei handelt es sich um eine Sprachausgabe für digitale Haltestellenanzeigen.

"Die Haltestelle wurde bewusst gewählt", erklärten BBSV-Vorstand Karlheinz Schneider und Andreas Kerber, Kaufmännischer Geschäftsführer der RNV, vor Ort übereinstimmend. Zum einen handle es sich um eine mit drei Bahnsteigen generell gut frequentierte Haltestelle. Zum anderen sei die Nähe zur BBSV-Geschäftsstelle in der Augartenstraße gegeben, sodass davon auszugehen ist, dass viele sehbehinderte und blinde Menschen hier ein- und aussteigen.

Um das Orientierungssignal von dem einer Ampel zu unterscheiden, wurde für den am DFI-Mast angebrachten gelben "Drücker" ein Klopfsignal gewählt. Tippt man den Knopf an, dann werden aktuelle Fahrten und mögliche Fahrplanänderungen oder Umleitungen angesagt.

"Nach erfolgreicher Testphase wollen wir weitere Haltestellen im Gebiet der RNV mit dieser Technik ausrüsten", sagte Kerber. Diese Testphase soll drei Monate dauern. Die Rückmeldungen kommen über den BBSV, der seine Mitglieder entsprechend befragen wird. Die Umrüstung einer Haltestelle kostet gut 3000 Euro.

"Die Kosten für die Pilothaltestelle lagen deutlich höher, weil wir hier eine Menge an Vorarbeiten zu leisten hatten", weist Becker darauf hin, dass beispielsweise die Datenversorgung sichergestellt als auch die geeignete Lautstärke fürs akustische Signal gefunden werden musste.