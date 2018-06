Frankfurt/Mannheim. (dpa-lsw) Gut fünf Wochen nach dem Mannheimer Zugunglück mit 35 Verletzten hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Anzeige gegen die aus ihrer Sicht verantwortlichen Firmen erstattet.

"Nach sorgfältiger juristischer Prüfung haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen", erklärte der EVG-Vorsitzende Alexander Kirchner am Dienstag in Frankfurt. Es bestehe der Verdacht, dass sich ein Eisenbahnverkehrsunternehmen und ein Personaldienstleister der fahrlässigen Körperverletzung beziehungsweise des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr strafbar gemacht habe.