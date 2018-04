Von Alexander Albrecht

Mannheim. 15 Tage lang hat Professor Klaus Foerster den Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Gabriele Z. aufmerksam verfolgt - am Montagmorgen schlägt die Stunde des psychiatrischen Sachverständigen aus Tübingen. In seiner Expertise informiert er das Landgericht Mannheim über die Persönlichkeit, Schuldfähigkeit und Gefährlichkeit des Angeklagten. Was gar nicht so einfach ist, denn Emil S. hat auf Anraten seiner Anwälte nicht mit dem Experten sprechen wollen. "Der Kern eines psychiatrischen Gutachtens ist somit nicht gegeben", räumt Foerster ein.

Dennoch hat er wesentliche Erkenntnisse anhand von Zeugenaussagen und Akten gewonnen. Die Wichtigste: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Angeklagte auch weiterhin als gefährlich einzuschätzen". Sollte das Gericht diese Ansicht teilen, droht Emil S. bei einer Verurteilung die Sicherungsverwahrung. Die Maßnahme dient dazu, die Allgemeinheit vor Tätern zu schützen, die ihre Strafe bereits verbüßt haben, aber immer noch als gefährlich gelten. Sie werden dann nicht auf freien Fuß gesetzt, sondern in spezielle Anstalten eingewiesen.

Laut Foerster gebe es keinerlei Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung oder eine psychische Störung des Angeklagten. Auch die Emil S. in einem früheren Urteil bescheinigte "niedrige Intelligenz" könne er nicht erkennen. So spreche Gabrieles mutmaßlicher Mörder Bulgarisch und Türkisch, habe nach seiner Festnahme Korrekturen am polizeilichen Protokoll gewünscht und gesagt, dass er noch Geld von seinem Chef bekommt. "Ich sehe keine Anhaltspunkte für eine Schwachsinnigkeit", bilanziert Foerster. Übersetzt heißt das: Emil S. ist voll schuldfähig.

Der Mann soll nicht nur Gabriele erwürgt und sich dann an ihr vergangen, sondern auch eine Frau in Speyer brutal überfallen und zwei Mädchen in Grünstadt attackiert haben. Während Emil S. den Mord in Mannheim gestanden hat, will er zu den Taten in der Pfalz auch gestern keine Angaben machen. Auf eine entsprechende Frage des Vorsitzenden Richters Ulrich Meinerzhagen schüttelt Emil S. den Kopf. Bereits Ende der 1990er-Jahre war er wegen Raubüberfällen auf zwei Frauen in seiner Heimat von einem bulgarischen Gericht zu jeweils sechs Jahren Haft verurteilt worden.

"Die gemeinsame Wurzel all dieser Verbrechen sehe ich in der Gewaltbereitschaft und Gewaltanwendung des Angeklagten", sagt Foerster. Zu möglichen Motiven will sich der Gutachter nicht äußern. Dafür diagnostiziert Foerster "Risikofaktoren" wie eine hohe Rückfall-Neigung oder Verantwortungslosigkeit. Emil S. habe es nicht geschafft, aus Erfahrungen - konkret: aus Strafen - zu lernen.

Ausgehend von Zeugenaussagen porträtiert Foerster den Angeklagten als zurückgezogenen und stillen Einzelgänger, der den Eindruck erwecke, sich für seine Mitmenschen nicht zu interessieren. Er sei aber auch als freundlich und hilfsbereit beschrieben worden. Anwalt Maximilian Endler kündigt an, "alles Erdenkliche" zu tun, um die Sicherungsverwahrung für seinen Mandanten zu verhindern. Die Familie von Gabriele Z. hofft hingegen, dass Emil S. nicht mehr in Freiheit kommt. "Alles andere wäre ganz schlimm für die Angehörigen", sagt Opfer-Anwältin Sabrina Hausen. Der Prozess wird morgen fortgesetzt.