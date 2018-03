RNZ. "Die Familie von Gabriele Z. ist absolut sprachlos. Sie ist völlig überwältigt von der Anteilnahme der Mannheimer und möchte sich ganz herzlich für die Unterstützung in dieser schweren Zeit bedanken", ließ Rechtsanwältin Sabrina Hausen die Universität Mannheim wissen, wo die 21-jährige Litauerin studierte. Die Juristin vertritt die Familie und unterstützt sie bei dem Prozess, der voraussichtlich im Frühjahr 2014 stattfinden wird. Die junge Frau war am 3. Oktober auf dem Nachhauseweg auf grausame Weise ermordet worden. Der mutmaßliche Täter ist inzwischen gefasst. "Die gesamte Stadtgesellschaft hat sich mit kleinen und großen Spenden beteiligt", berichtet Katja Bär, Pressesprecherin der Uni. Vor allem aus dem Stadtteil Jungbusch, dem Wohnort der Studentin, kamen viele Beiträge. Mit der Spende wird der litauischen Familie erleichtert, am Gerichtsprozess teilzunehmen.

Spenden sind weiter möglich:

Hilfswerk Lions Club

Mannheim Rhein-Neckar

Konto: 039 322 302

Bankleitzahl: 670 700 10 (Deutsche Bank Mannheim)

Verwendungszweck: Gabriel Z.