Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Dass Mobilität weitaus mehr bedeutet als die Möglichkeit, sich von A nach B zu bewegen, wurde beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim in der großen Sonderschau gezeigt. Mobilität im Sinne der Möglichkeit, Angebote wahrzunehmen und so am Leben der Stadt teilzunehmen, sei nicht zuletzt eine soziale Frage und Frage der Lebensqualität - so hatte Oberbürgermeister Peter Kurz in seiner Neujahrsansprache einen weiteren Aspekt beschrieben.

Gastrednerin Verena Bentele wiederum unterstrich die Bedeutung von Mobilität für eine gelingende Inklusion. "Für alle Menschen müssen Barrieren weggeräumt werden. Alle müssen die Möglichkeit haben, sich einzubringen", meinte die zwölffache Paralympics-Gewinnerin und Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.

Mobilität ist Faktor des sich aufeinander Zubewegens und der Barrierefreiheit ebenso wie der Kreativität und des Rhythmusgefühls. Mobilität entsteht durch virtuelle Technik und interaktive Software sowie durch elektrische Busse ohne Fahrpersonal oder das E-Bike. Mobilität hat viele Gesichter und ist daher für den Stadtplaner und Ingenieur gleichermaßen von Bedeutung wie für den Soziologen oder Ökonom.

Und so hatte die Erfindung der Laufmaschine vor 200 Jahren in den Mannheimer Quadraten zwar den Anlass für das Thema der Sonderschau gegeben, doch es wurde weitaus mehr gezeigt, was Menschen bewegt und eine Stadt in Bewegung hält. Dazu zählt auch der Verzicht aufs eigene Auto.

Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, dafür warb die Klimaschutzagentur Mannheim. Ein Mitmach-Mobilitätsprojekt unter dem Motto "Spar der dein Auto", bei dem Privathaushalte von Anfang April bis Ende Juni dokumentieren und anschließend darüber berichten sollen, wie sie sich ausschließlich mit Bus und Bahn, Carsharing und Leihfahrrad fortbewegt haben.

Ein Thema, das auch die Projektentwicklungsgesellschaft MWS aufgriff und anhand von Franklin vorstellte, wie dort durch die Vernetzung verschiedener emissionsarmer Energiebausteine kurze Wege innerhalb des Stadtquartiers möglich sind. Dazu gehört auch ein elektrischer, fahrerlos agierender Shuttlebus, dessen Prototyp die Besucher des Neujahrsempfangs bei Rundfahrten um den Wasserturm testen konnten. Die Hochschule Mannheim hatte den erst seit rund sechs Wochen auf dem Markt eingesetzten "6250R" und damit einen Traktor der neuesten Generation visualisiert.

"Steigen Sie ruhig mal ein", wurden die Besucher aufgefordert. Das geschah durch einfaches Aufsetzen einer Virtual Reality-Brille, und schon saß man im Fahrerhaus.

Ein ganz anderes Programm lief beim Nationaltheater Mannheim ab. "Kommen Sie in Bewegung", wurden die Besucher in den eigens eingerichteten Tanzparcours gebeten, wo Koordination ebenso gefragt war wie Balance und Takt. Mannheims Künstlerszene wurde mit Hilfe einer interaktiven Software zusammengebracht.

"Mix the City", so der Name des musikalisch und technisch hoch komplexen Projektes, das vor zwei Jahren in Tel Aviv gestartet wurde und unter der Regie von Ziggy Has Ardeur, Kopf der Band CUCUC, in Mannheim nun erstmals in einer deutschen Stadt realisiert wird. Die unterschiedlichen Sequenzen, die die Besucher da mit leichter Hand nach eigenem Gusto zu ihrem Mannheim-Sound mischen konnten, waren zuvor unter anderem von Thomas Siffling, den "Twiolins" oder Kosho in selber Tonart und Geschwindigkeit an unterschiedlichen Orten eingespielt worden.

Bewegung sichtbar machte Dr. Till Nagel. Der Professor für Visual Analytics an der Hochschule Mannheim zeigte die Wege auf, die Nutzer von Fahrradleihsystem in einer Rasterstadt wie New York zu unterschiedlichen Uhr- und Tageszeiten machen. Bewegungen, die somit gut auf die Quadratestadt übertragbar wären.

Nagel möchte mit dieser Art von attraktiver Datenvisualisierung auch einem Laienpublikum Einblicke in komplexe Zusammenhänge geben und Entwicklungen aufzeigen.

Doch auch außerhalb der Sonderausstellung war jede Menge Bewegung drin im Neujahrsempfang, den es in dieser Form in kaum einer anderen deutschen Stadt gibt. Ein Bürgerempfang, den in diesem Jahr 8000 Menschen besuchten, und der von mehr als 1000 Mitwirkenden aus 250 Gruppen, Vereinen, Unternehmen, Hochschulen, Verbände und sonstigen Einrichtungen mit Infoständen, Mitmachaktionen und Programmdarbietungen gestaltet wurde.