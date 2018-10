RNZ. Sarah Connor bewies ihr weihnachtlich-musikalisches Talent bereits mit der Veröffentlichung ihres mehrfach ausgezeichneten Albums "Christmas in my heart". Dieses gilt bis heute als eines der erfolgreichsten Weihnachtsalben in der deutschen Musikgeschichte. In diesem Jahr geht sie noch einen Schritt weiter und gastiert mit ihrem Christmas Swing Orchestra am kommenden Dienstag, 10. Dezember, um 20 Uhr im Rosengarten.

RNZ-Leser haben die Chance, dieses Konzert kostenlos zu besuchen, wenn sie die Frage "Welchen Künstlernamen trug Sarah Connor zuvor?" richtig beantworten und bei der Verlosungsaktion von zehn mal zwei Karten Glück haben. Einfach bis Montag, 9. Dezember, 12, Uhr eine E-Mail an mannheim-quiz@rnz.de schicken. Karten zum Preis zwischen 43 und 71,50 Euro sind noch bei der RNZ unter Telefon 06221.519-1210 erhältlich.