Andrea Berg hisste die Segel in Richtung Atlantis. Das sagenumwobene Inselreich steht Pate für die aktuelle Tour der 48-Jährigen. Foto: Alfred Gerold

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Es regnet Rosenblätter und goldenen Flitter. Glutrote Flammenfontänen schießen durch die Luft, türkisfarbene Girlanden mitten ins Publikum: Andrea Berg hat das Piratenschiff ihrer Abenteuer-Tour von vor zwei Jahren verlassen und die Segel gehisst in Richtung Atlantis. Das sagenumwobene Inselreich steht Pate für ihre aktuelle Tour, mit der Deutschlands Schlagerkönigin am Samstag in der ausverkauften SAP Arena Mannheim zu Gast war.

Punkt 20 Uhr fällt der Vorhang, im Publikum werden Leuchtstäbe geschwenkt. Das wird bis zum letzten Lied so bleiben. "Ich will heute mit euch lachen, Spaß haben und eine große Party feiern", erklärt die Künstlerin im kristallblauen Glitzeroutfit ihren Fans ohne Umschweife. Ein Versprechen, dass sie halten wird.

Und weil in ihrem persönlichen Atlantis "alles möglich ist", singt Andrea Berg ganz zwanglos vom "Kilimandscharo", auf dem im Sommer noch Schnee liegt und philosophiert mit einer menschengroßen Unterwasserschildkröte namens "Sushi" über Freundschaft und Gefühle. Im Unterwassertempel blühen dank Regisseur und Choreograf DJ Bobo bunte Blumen und flattern Schmetterlinge umher. Sogar Fischlein "schwimmen" über die Bühne. Das Ganze macht nicht wirklich Sinn. Muss es auch nicht, denn Andrea Berg will ihr Publikum einfach nur musikalisch wie optisch unterhalten. Das gelingt ihr.

Auf den Stehplätzen wird zu "Schenk mir einen Stern" getanzt. Die Fans kennen die Texte und feiern "ihre Andrea", die von Liebe, Leidenschaft singt, aber auch von Liebeskummer und Partnern, "die noch nicht mal richtig lügen können" und die man aus lauter Enttäuschung "auf den Mond schießen" könnte. Wie im richtigen Leben irgendwie, nur halt in eine schöne, bunte Glitzerwelt verpackt, in der man das Paradies zwar hin und wieder verlassen muss, aber als echter "Traumpirat" doch immer wieder den Weg zur Sonne findet.

Für 20 Minuten taucht die Meerjungfrau ab. Es ist Pause. Andrea Berg hat sich zum Auftakt des zweiten Showteils für ein langes, weißes Kleid entschieden, das kurz darauf zum silbernen Glitzer-Mini wird. Sie sucht in Mannheim nach ihrem "Poseidon". Der ist kurz darauf gefunden und wird - entsprechend gewandet und mit Dreizack ausstaffiert - auf der Bühne einer Wassertaufe unterzogen. In diesem zweiten Teil überrascht Berg mit zwei Balladen. "Auch heute noch" hat sie für ihren verstorbenen Vater geschrieben. Beim ruhigen "Wirst Du mich lieben" dreht die Band ebenso die Bässe zurück.

Mit "Die Gefühle haben Schweigepflicht" zündet die 48-Jährige erneut das Schlagerfeuerwerk. Diesmal nicht nur mit eigenen, sondern auch mit Cover-Songs, wobei "Marmor, Stein und Eisen" richtig rockig daherkommt. "Auf zu neuen Abenteuern" fordert Berg im offiziell letzten Song ihr begeistertes Publikum auf. Als Zugaben folgen "Du hast mich 1000 Mal belogen" und "Ich liebe das Leben". Die Schlagerqueen ist barfuß und stellt sich selbst unter die "Meeresdusche". Die Show ist vorbei, Atlantis versinkt. Andrea Berg hat die Erwartungen ihrer Fans voll und ganz erfüllt.