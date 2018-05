Von Nicole Hess

Ein Hinterhaus in der Mannheimer Schwetzingerstadt ist der Ort, an dem die Mode von Nina Kiil und Deborah Brehm entsteht. Die beiden jungen Frauen möchten mit ihren Tops, Kleidern und Accessoires, die sie unter dem Label "Miss Lovett" vertreiben, den Charme der fünfziger Jahre transportieren.

Gestreift und gepunktet, versehen mit Herzen, Kirschen und Schmetterlingen, und überall Schleifchen: Die Mode von Miss Lovett ist definitiv bunt. Weiße Tops oder schwarze Röcke sucht man an der Kleiderstange vergeblich. Die in vielen verschiedenen Farbtönen vorhandenen Garnrollen an der Wand und die gelagerten Stoffe im Nebenraum zeugen davon, dass sich daran so schnell auch nichts ändern wird.

"Oh ja", sagt Deborah Brehm auf die Frage, ob es sie nicht störe, in der Stadt so viele gleich angezogene Menschen zu sehen. "Sehr sogar." Die 27-Jährige sorgt schon seit Jahren dafür, dass das Straßenbild wenigstens ein bisschen bunter wird. Ihre Entwürfe sind verspielt, originell, romantisch, mädchenhaft - und sie sind vor allem auch tragbar. "Viele unserer Kundinnen sind Studentinnen und freuen sich über diese etwas andere Alltagsmode", erzählt sie.

Schon während ihrer Ausbildung zur Modedesignerin hat Deborah Brehm begonnen, selbst zu nähen und ihre Stücke via Ebay zu verkaufen. Im Prinzip ist es das, was sie und ihre Kollegin Nina Kiil heute noch machen. Nur eben hauptberuflich, über andere Onlineplattformen und professioneller. Im Internet haben sich beide vor Jahren auch kennengelernt: Weil sie beide Shops betrieben, begannen sie Nachrichten auszutauschen. Auf einer Messe in Mainz Anfang 2010, auf der beide einen kleinen Stand hatten, standen sie einander dann zum ersten Mal "live und in Farbe gegenüber", wie Kiil sagt. Und das kann man durchaus wörtlich nehmen. Die Tätowierungen an beider Arme sind nur ein (äußerlicher) Hinweis darauf, wie gut die beiden zusammenpassen.

"Irgendwann dachten wir", sagt Nina Kiil, die gelernte Floristin ist, "dass es doch schön wäre, zusammen etwas zu machen." Weil es im Privatleben der heute 32-Jährigen ohnehin gerade Veränderungen gab, nutzte sie die Gelegenheit und zog von Frankfurt nach Mannheim um. Mitte 2011 wagten die beiden Freundinnen einen Neustart von Miss Lovett und begannen, Brehms Wohnung in einem Hinterhof in der Otto-Beck-Straße als Atelier zu nutzen. Heute haben sie dort nur noch ihre Geschäftsräume.

Man kann sich gut vorstellen, wie die Freundinnen, teilweise unterstützt von anderen Kolleginnen, an den Nähmaschinen sitzen, Musik hören und Spaß daran haben, Brehms Entwürfe umzusetzen: hier noch ein Schleifchen, da noch eine Spitze. "Ich arbeite doppelt und dreimal so viel wie in meinem festen Job, aber ich mache es aus tiefstem Herzen", sagt Kiil.

Gerade im Moment erleben sie aber eine Durststrecke, in der sie das Gefühl haben, dass viele Kundinnen sich ihre Teile nicht leisten können oder wollen. Die in Deutschland von handgefertigten Einzelstücke sind mit 59 oder 69 Euro schon etwas teurer als die Teile, die man in den Filialen vieler Ketten kaufen kann. "Die Mode ist sehr schnelllebig geworden", sagt Kiil. "Es scheint ein Trend zu sein, etwas günstig zu kaufen und dann nur zweimal zu tragen. Und für uns ist eben die Qualität der Stoffe sehr wichtig."

Während Deborah Brehm für die meisten Kollektionen zuständig ist, sitzt Nina Kiil in der Regel am Computer, organisiert Büro und Buchhaltung, überwacht die Bestellungen, kümmert sich um die Steuer und macht ordentlich Werbung: "Man muss uns unter den Millionen Webseiten schließlich erst einmal finden."

Ihr Traum: den Schritt von der Online- in die reale Welt zu schaffen und einen eigenen Laden zu eröffnen. "Offline" bekommt man ihre Teile bisher nur in einem Frankfurter Geschäft. Aber die Tür zu ihrem Atelier im Hinterhof der Schwetzingerstadt öffnen die beiden auch jedem, der fragt.