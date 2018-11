Von Alexander Albrecht

Vor der Musikhochschule kommt der Widerstand noch artig daher. Studenten haben ein kleines Camp mit zwei Zelten und drei Sofas aufgeschlagen. Ein Schild soll den Ernst der Lage deutlich machen. "Spart Euch ein Lied vom Tod", steht darauf. Furchteinflößend ist all das nicht, als Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gestern Nachmittag an der Hochschule eintrifft. Den Protest sieht die Grünen-Politikerin aus Heidelberg noch nicht, aber sie wird ihn gleich hören.

Laute Buhrufe schallen Bauer beim Betreten des Gebäudes entgegen. Es hat etwas von einem Spießrutenlauf, als die Ministerin an den vielen aufgebrachten Studenten die Treppe hinunter zum Kammermusiksaal geht. Dort will sie ihr Konzept zur Neustrukturierung der Hochschule erklären, das für so viel Wirbel sorgt. Etwa 400 Menschen sind zu der Infoveranstaltung gekommen. Wer sich nicht in den für diesen Anlass viel zu kleinen Kammermusiksaal quetschen kann, verfolgt das Geschehen im Vorraum über eine Leinwand.

Moderator Stefan Fricke vom Hessischen Rundfunk gibt das Wort schnell weiter an Theresia Bauer. Gleich zu Beginn räumt sie ein, dass sie die "harsche Kritik" nicht unberührt lasse. Über 40 000 Menschen haben die Petition "Rettet die Musikhochschule" unterzeichnet. Und nicht nur die Opposition, sondern auch der Koalitionspartner von der SPD, mit dem das Konzept nicht abgestimmt war, prügeln auf sie ein.

Die Ministerin lässt sich von ersten Zwischenrufen nicht aus dem Konzept bringen und schildert die Ausgangslage. In den vergangenen 13 Jahren sei die Zahl der Studenten an der Musikhochschule um 25 Prozent gestiegen, die Landesmittel aber gleich geblieben. Die "prekäre, finanziell schwierige Lage" mache es notwendig, dass die bisherigen Strukturen überdacht werden, sagt Bauer. Und: "Wir bilden in der Klassik weit mehr aus, als wir gegenüber den jungen Menschen verantworten können." Verhindern wolle sie, dass Klassik-Absolventen nach einer qualitativ hochwertigen Ausbildung arbeitslos würden.

Eine Expertenkommission hat in ihrem Auftrag ein Gutachten erstellt, wonach 300 Studienplätze in diesem Bereich in Mannheim, 200 in Trossingen sowie insgesamt 50 Professorenstellen gestrichen werden sollen. In der Quadratestadt fiele zudem die Schulmusik weg. Das wären 540 Studienplätze, doch diese Zahl will die Ministerin partout nicht in den Mund nehmen.

Im Gegenzug soll die Popakademie unter das Dach der Hochschule schlüpfen. Außerdem werden Mannheim 100 Studienplätze im Bereich Jazz in Aussicht gestellt. Die Hochschule solle dadurch zu einer über Deutschland hinaus geachteten Marke werden. Man stehe aber erst am Anfang eines Dialogs, sagt Bauer. In die Buhrufe mischt sich vereinzelt Beifall.

Jetzt schlägt die Stunde von Hochschulrektor Rudolf Meister, der sich zuvor demonstrativ nicht neben die Ministerin in die erste Reihe gesetzt hat. "Sie wollen junge Menschen davor bewahren, dass sie selbstständig arbeiten", wirft er Bauer vor. Bei den meisten Künstlern sei Arbeitslosigkeit kein Problem, weshalb dieses Argument nicht stichhaltig sei. Bauers Entwurf fehle "jegliche fachliche Grundlage", wettert Meister und schließt mit dem Appell: "Menschen sind wichtiger als abstrakte Konzepte. Entscheiden sie nicht über die Köpfe der Menschen hinweg." Das Publikum applaudiert so leidenschaftlich, dass der Saal zu beben scheint. Meister tritt ab und setzt sich mit verschränkten Armen in die letzte Reihe.

Oberbürgermeister Peter Kurz gibt sich weniger kämpferisch, aber auch er spricht Klartext. Eine Reduktion der Studienplätze um 83 Prozent sei nicht nachvollziehbar und benachteilige Mannheim gegenüber den Standorten Freiburg, Stuttgart und Karlsruhe. Die Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses im Landtag, Helen Heberer (SPD), zweifelt gar an der Kompetenz von Bauers Experten. Diese waren nicht ein einziges Mal vor Ort. Nach Ansicht von zwei Studentenvertretern gefährde die Ministerin die "Freiheit in der künstlerischen Ausbildung", weil die Mannheimer Hochschule sich spezialisieren solle und nicht mehr die volle Breite der musikalischen Ausbildung anbieten könne.

Vor dem Mikrofon bildet sich bei der Fragerunde eine lange Schlange. Wobei nicht alle Wortmeldungen eine konkrete Frage enthalten. Viele Dozenten, Studenten und Bürger wollen der Ministerin die Meinung sagen. Wenn die Grünen-Politikerin auf die Beiträge eingeht, hat sie es schwer. "Antworten sie endlich!", rufen Bauer manche zu, wenn sie sich nicht klar genug äußert, andere brüllen "Lüge!". Moderator Fricke bittet: "Fahren sie die Aggression herunter."

Wohl im Oktober wollen die Regierungsfraktionen von Grünen und SPD sowie das Wissenschaftsministerium alle fünf Musikhochschulen im Land anhören. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Bauer sagt: "Ich muss das Konzept nicht eins zu eins umsetzen."