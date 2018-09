Von Peter Wiest

Mannheim. Die genauen Hintergründe der Tat und die Ursache des Streits, der so schreckliche Folgen hatte, sind noch immer nicht klar. Aber immerhin: Die Polizei hat mittlerweile alle vier Tatverdächtigen gefasst, die an der Messerstecherei am späten Donnerstagabend direkt vor der Polizeiwache in H 4 in Mannheim beteiligt waren. Dort war ein 20-jähriger Mann erstochen worden; sein 44-jähriger Vater erlitt schwere Verletzungen, die ihm ebenfalls mit einem Messer zugefügt wurden.

Die an der Tat beteiligten Männer, allesamt ebenso wie die Opfer türkische Staatsangehörige, waren zunächst geflohen. Im Verlauf des Freitags hatte sich ein 22-Jähriger dann in Ludwigshafen der Polizei gestellt. Zwei weitere Beteiligte waren ebenfalls noch am Freitag in Polizeigewahrsam genommen worden; ein vierter Mann wurde später gefasst.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers von gestern wurden nach den ersten Vernehmungen in der Zwischenzeit drei der vier Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 22-Jährige, der die tödlichen Stiche geführt haben soll, blieb allerdings in Untersuchungshaft.

Nach wie vor gibt es zum Tatgeschehen unterschiedliche Zeugenaussagen. Laut Darstellung der Polizei kam ein Beamter, der im Revier Dienst hatte, dazu, als der Streit ausbrach, und versuchte zu schlichten. Als er gesehen habe, dass ein Mann auf dem Boden lag und angegriffen wurde, sei er aus dem Fenster gesprungen und habe die Gruppe mit einem Schlagstock auseinandergetrieben.

Da der Beamte allein in dem Gebäude gewesen sei, habe er nicht durch die Sicherheitsschleuse nach draußen gelangen können. Um schnell zu helfen, habe er deshalb den Weg durch das Fenster gewählt, hieß es. Die Wache sei an dem Tag zwar mit sieben Beamten besetzt gewesen; zum Zeitpunkt der Tat seien aber sechs davon zu anderen Schlägereien ausgerückt, so dass der Beamte allein zurückblieb. Er informierte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums und forderte Verstärkung an.

Von Seiten einiger Zeugen waren nach dem schrecklichen Geschehen Vorwürfe laut geworden, wonach die Polizei trotz lauter Hilferufe des Opfers nicht eingegriffen habe - eine Darstellung, gegen die sich die Polizei verwahrte.

Unbekannte sprühten "Schisser" auf die Wache

Am gestrigen Sonntag hatten sogar Unbekannte das Wort "Schisser", eine Kurpfälzer Bezeichnung für "Angsthasen", auf die Wache gesprüht, wie von einem Polizeisprecher bestätigt wurde.

Zu den Vorwürfen gegenüber den Beamten meldete sich am gestrigen Sonntag auch der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Mannheim, Thomas Mohr, in einer Stellungnahme zu Wort. Darin heißt es wörtlich. "Nach jetzigen Erkennnissen rief der Polizist Verstärkung und legte zu seinem eigenen Schutz eine schusssichere Weste an und ging wieder zurück an den Ort des Geschehens". Bis die Verstärkung angekommen sei, sei der 20-Jährige jedoch bereits tot gewesen. Mohr bezeichnete den Vorfall als "Verkettung unglücklicher Umstände". Er sprach den Angehörigen des Opfers sein Mitgefühl aus.

Die Staatsanwaltschaft sieht bislang keinen Grund für Ermittlungen gegen einen beteiligten Beamten. Derzeit gebe es keinen Anfangsverdacht, der auf ein Fehlverhalten des Polizisten hindeute, sagte ein Sprecher am Montag. Mannheims Polizeipräsident Thomas Köber beschrieb die Häufung der Ereignisse am Tatabend als "typisch" für Mannheim. Jedoch sei die Stadt mit in diesem Jahr 69 polizeilich erfassten Schlägereien und neun Tötungsdelikten kein "Ausreißer" unter Baden-Württembergs Großstädten.

Zu Spekulationen darüber, ob ein Zusammenhang zwischen der Messerstecherei und einer Massenschlägerei im Jungbusch im Juni bestehen könne, gab es bisher keine Kommentierung von Seiten der Polizei. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni hatte es dort eine Schlägerei gegeben, bei der über 100 Beteiligte aufeinander losgingen.

Dabei waren auch Schüsse gefallen, die jedoch glücklicherweise keine Personen verletzten. Erst einem Großaufgebot der Polizei gelang es schließlich, den Streit zu beenden.