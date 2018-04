Von Julie Dutkowski

Mannheim. Nach der tödlichen Messerstecherei vor der Mannheimer Polizeiwache in H 4 sieht die Staatsanwaltschaft bislang keinen Grund für Ermittlungen gegen einen Polizeibeamten. Derzeit gebe es keinen Anfangsverdacht, der auf ein Fehlverhalten des Polizisten hindeute, sagte ein Sprecher am Montag.

Bei der Auseinandersetzung zwischen einer Männergruppe war ein 20-Jähriger am späten Donnerstagabend, 4. September, erstochen worden. Der Vater des Opfers wurde schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge war die Wache in der Innenstadt an dem Tag mit sieben Beamten besetzt. Zur Tatzeit waren sechs davon zu anderen Schlägereien ausgerückt. Als der Streit ausbrach, sei der allein zurückgebliebene Beamte zum Schlichten aus dem Fenster gesprungen, da er allein in dem Gebäude war und nicht durch die Sicherheitsschleuse nach draußen konnte. Als der Polizist kurz ins Gebäude zurückkehrte, um Verstärkung zu alarmieren, soll der 20-Jährige niedergestochen worden sein.

Um eine Wache zu verlassen, brauche man immer zwei Beamte, bestätigt Polizeisprecherin Roswitha Götzmann auf RNZ-Anfrage. Die Technik der Schleusen sei bewusst so angelegt. Dass ein Beamter allein in der Wache sei, könne durchaus vorkommen, wenn die anderen Beamten zum Beispiel auf Streife sind.

In Mannheim habe es an diesem Abend mehrere Brennpunkte gegeben. So seien drei Mal je zwei Beamte auf Streife unterwegs gewesen. "Wären zwei Beamten auf der Wache gewesen, hätte es an der Situation nichts geändert", erklärt die Sprecherin auf die Frage, warum man nicht allein wegen der Schleuse mindestens zwei Beamte auf der Wache belässt. Auch in diesem Fall wäre nur einer auf die Straße gegangen, um zu schauen, was los ist. Bis er wieder in der Wache gewesen wäre, hätte die Tat genauso wieder passieren können. "Er hat getan, was er konnte", sagt Götzmann über den Beamten.

Hätte der Beamte in der Situation nicht einen Warnschuss abfeuern können? "Wir sind doch nicht im Wilden Westen", antwortet Götzmann. Ein Schusswaffengebrauch in der Menschenmenge sei verboten. Hier fehlten die rechtlichen Voraussetzungen - auch wenn der Beamte allein sei. So eine Situation sei natürlich gefährlich. "Aber stellen Sie sich mal vor, er hätte den Falschen getroffen."

Augenzeugenberichte, wonach der 20-Jährige vor der Wache um Hilfe geschrien habe, kann Götzmann nicht bestätigen. "Diese Leute sollen sich bei der Polizei melden und diese Angaben uns gegenüber machen", sagt die Sprecherin.

Der Kollege habe sich in einer schwierigen Situation befunden und in dieser geistesgegenwärtig gehandelt. Schon allein, weil er aus dem immerhin 1,60 Meter hohen Fenster gesprungen sei.

Auch Mannheim OB Peter Kurz nahm die Polizei in Schutz. "Nach dem, was bekannt ist, hat sich der Beamte richtig und auch mutig verhalten", sagte er gestern. "Ein pauschaler Ruf nach mehr Polizei ist da eine überzogene Reaktion."