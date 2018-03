Von Olivia Kaiser

Schon von Weitem ist ihr Gesicht zu sehen, auf dem großen Plakat am Bürgerbüro im Quadrat K7. Lächelnd steht Marina Hedvizak darauf vor dem Wasserturm und wirbt für die Einbürgerung. "Es ist schon gewöhnungsbedürftig, so groß auf einem Plakat abgebildet zu sein, das so viele Leute sehen", gibt die 26-Jährige zu. Seit Dezember ist die gebürtige Bulgarin deutsche Staatsbürgerin.

Mit einer Einbürgerungskampagne möchte die Stadt Mannheim Bürger mit Migrationshintergrund, die schon lange in Deutschland leben, dazu ermutigen einen deutschen Pass zu beantragen. Dafür werben Mannheimer, die sich haben einbürgern lassen, mit ihrem Gesicht. Eine davon ist Marina Hedvizak. Noch kann sie unerkannt im Supermarkt einkaufen. "Ich werde aber sehr oft von Freunden und Bekannten auf das Plakat angesprochen", erzählt sie. Deutschland, und vor allem Mannheim, sind längst ihre Heimat geworden. Aber sie passt noch aus einem anderen Grund besonders gut auf das Plakat: Seit April arbeitet die 26-Jährige bei der Mannheimer Stadtverwaltung und berät Migranten aus Südosteuropa.

Marina Hedvizak kam 2005 zum Studieren in die Quadratestadt. Aufgewachsen ist sie in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Dort lernte sie auch die deutsche Sprache in der Schule. "Nach dem Abschluss wollte ich in Deutschland studieren", sagt sie. Eigentlich hatte die junge Frau vor, Tourismus studieren, entdeckte aber dann das Studienfach Medienwissenschaft an der Universität in Mannheim und bewarb sich auch dort. Als die Zusage kam, entschloss sie sich, in die Quadratestadt zu ziehen. "Ich fand es vor allem toll, in einem Schloss studieren zu können."

Marina Hedvizak lebte sich relativ schnell ein. "Es hat natürlich viel geholfen, dass ich die Sprache konnte", betont sie. Zudem gefällt ihr die Stadt: "Mannheim hat genau die richtige Größe für mich, und es gibt viele Freizeitmöglichkeiten." Deshalb fiel ihr die Entscheidung, nach dem Studium in Deutschland zu bleiben nicht schwer. Mittlerweile ist sie verheiratet und lebt in Mannheim-Casterfeld. Es sei nur logisch gewesen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen, findet Marina Hedvizak. Sie ist politisch interessiert und engagiert, hat im Nebenfach Politikwissenschaften studiert: "Ich möchte an Landtags- und Bundestagswahlen teilnehmen, alle Rechte haben."

Eine Einbürgerung ist in Baden-Württemberg nach acht Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich, nach sieben, wenn man einen Integrationskurs besucht. Bei besonderen Integrationsleistungen kann die Zeit auch auf sechs Jahre verkürzt werden. Die hatte Marina Hedvizak durch ihre Sprachkenntnisse und ihr Studium. Am 12. Dezember bekam sie die Urkunde. "Vorher musste ich den Einbürgerungstest absolvieren, aber das war natürlich kein Problem."

Seit April arbeitet die 26-Jährige bei der Stadt Mannheim und wurde aufgrund ihrer Berufserfahrungen im Marketingbereich auch in die Einbürgerungskampage einbezogen. Zuerst habe man Models für das Plakat nehmen wollen, aber schnell sei allen klar geworden, dass echte Mannheimer viel wirkungsvoller seien.

Die 26-Jährige arbeitet mit einem Kollegen in der "Erstberatungsstelle Südost-Europa" im Bürgerbüro K7 - wo passenderweise ihr Plakat an der Außenfassade hängt. Der Bedarf an Beratung für Neuankömmlinge aus Südosteuropa ist durchaus da, sagt Marina Hedvizak, die sich um bulgarische Staatsangehörige kümmert. Sie hat selbst dort gelebt und spricht die Landessprache. So gibt es keine Sprachbarriere, und die Ratsuchenden fassen schneller Vertrauen - ein Vertrauen, dass sie in Staatsorgane der alten Heimat nicht hatten.

Marina Hedvizak rät den Menschen, die zu ihr in die Beratungsstelle kommen, auf jeden Fall unbedingt die deutsche die Sprache zu lernen. "Das ist das Wichtigste, um sich in dem neuen Land zurechtzufinden und Kontakte aufzubauen", betont sie. Denn das weiß sie schließlich aus eigener Erfahrung, und bei ihr hat es bestens geklappt.