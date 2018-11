Von Gerhard Bühler

Das Mannheimer Jobcenter plagen Finanzsorgen. In seiner im gestrigen Sozialausschusses vorgelegten "Jahresbilanz" machte die Einrichtung auf einen mittlerweile drastischen Rückgang an Finanzmitteln des Bundes aufmerksam. Aktuell sieht das Jobcenter "nur noch äußerst geringe Handlungsspielräume", die Berufseingliederung von Langzeitarbeitslosen sowie die Förderung von immer mehr Zuwanderern aus den EU-Staaten stemmen zu können.

Das größte Problem sind die sinkenden Finanzzuweisungen des Bundes an das Jobcenter. So wurden die Mittel für Eingliederungshilfen von 24,2 Millionen im Jahr 2010 um 37 Prozent auf nur noch 15,3 Millionen Euro für 2015 zurückgefahren. Die Gesamtzuweisungen des Bundes einschließlich Verwaltungskosten fielen im Zeitraum von 41,6 auf aktuell 32,7 Millionen Euro, trotz gestiegener Sach- und Personalkosten.

Das Jobcenter muss so immer mehr Mittel der Eingliederungshilfe für die Verwaltung aufwenden. Als Folge sank der zur Verfügung stehende jährliche Förderbetrag für Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt pro Person von 1146 (2010) auf 756 Euro (2015).

In Mannheim wird die Einrichtung als Arbeitsgemeinschaft (Arge) gemeinsam von der Stadt und der Bundesagentur für Arbeit betrieben. Wie das Jobcenter weiter berichtete, stieg aufgrund der zunehmenden Zahl der Zuwanderer aus Südosteuropa die Anzahl der Leistungsbezieher deutlich an. Dadurch würden andere Ziele, wie die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen oder der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit in den Hintergrund treten.

Unterm Strich steht eine zunehmende Zahl der "Bedarfsgemeinschaften", das sind Personen, die gemeinsam in einem Haushalt versorgt werden müssen. Ging ihre Zahl in Mannheim bis Ende 2012 auf rund 14 000 zurück, wurde seit 2013 aufgrund der verstärkten Zuwanderung aus südosteuropäischen EU-Staaten wieder ein Anstieg auf rund 15 000 Personen verzeichnet. Konkret aufgelistet werden hier vom Jobcenter 692 Bulgaren und 212 Rumänen. Parallel dazu stieg die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher von rund 19 000 Ende 2012 wieder auf aktuell über 20 000. Insgesamt liegt die Zahl der in Bedarfsgemeinschaften Lebenden in der Stadt bei rund 29 000 Menschen. Darunter befinden sich 8300 Kinder bis zum 14. Lebensjahr.

In der gestrigen Ausschusssitzung würdigten Stadträte von CDU und SPD die "gute Arbeit" des Mannheimer Jobcenters. Während Konrad Schlichter (CDU) die Frage nach der Beteiligung des Bundes an den Kosten der europäischen Zuwanderung stellte, wurde Petar Drakul deutlicher. "Es kann nicht sein, dass der Bund eine schwarze Null feiert und die Kommunen ächzen", so der SPD-Stadtrat.

Um diese Zuwanderer in den Arbeitsmarkt zu bringen, bräuchte die Stadt bedeutend mehr Hilfe vom Bund, für Sprachkurse bis hin zu Schweißerlehrgänge, sieht auch Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) Berlin in der Verantwortung. Aus eigener Kraft kann die Stadt diese Herausforderung nicht meistern, darüber waren sich alle politischen Vertreter einig.