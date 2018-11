Von Jan Millenet

Es ist heiß am Dienstagmittag, so mitten in der Sonne, direkt im Ehrenhof des Schlosses. So heiß, dass ein Sprung in das riesige Wasserbecken, das sich dort zurzeit befindet, gar nicht unwillkommen wäre. Doch das Becken ist alles andere als ein Schwimmbad. Es ist Teil der Wassershow "Aquanario", die hier am Freitag- und Samstagabend jeweils ab 21.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) steigt. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen während des Aufbaus zeigt: Allein die technischen Dimensionen der Show sind beachtlich.

"Rund 360.000 Liter Wasser fließen gerade in das 400 Quadratmeter große Becken", erklärt beispielsweise Michael Wuscher, der "Aquanario"-Erfinder. Randvoll werde das Becken allerdings nicht gefüllt, sondern es bleibt ein Rand nach oben von rund 60 Zentimetern.

"Wichtig ist, dass die Pumpen die ganze Zeit im Wasser sind und auch, wenn gerade viel Wasser in der Luft ist, keine Luft ansaugen." Wenn Wuscher von "viel Wasser in der Luft" spricht, meint er Mengen mit einem Gesamtgewicht bis zu vier Tonnen. Das Nass wird durch rund 40 Düsen nach oben gefeuert, wo es als Wand beziehungsweise Hydro-Schild oder Strahlen eine Projektionsfläche für Lichteffekte bildet.

Zu den Düsen, Laser- und Lichtstrahlern sowie Hochleistungsbeamern gesellen sich vor dem Becken so genannte "Flame Jets", die das Wasser- mit einem Flammenspiel ergänzen sollen. "Pro Show feuern wir außerdem über 200 Schuss an Pyrotechnik ab", verrät Wuscher. Auch der technische Gesamtleiter, Detlev Funk, kann noch einige beeindruckende Zahlen liefern, wenn er zum Beispiel von 400 Kilowatt Leistung spricht, die die Wasserpumpen schlucken, um ihre Arbeit zu verrichten. "Wir haben dazu etwa fünf Kilometer Glasfaser-, Strom- und Netzwerkkabel verlegt". Kabellose Lampen hingegen befestigt das 16-köpfige Technikteam an den Fassaden des Schlosses, das somit - ebenfalls beleuchtet - in die Show integriert wird. "Über diese Kulisse haben wir uns sehr gefreut", sagt der Technikchef. "Für uns ergeben sich mit der Kulisse viele Möglichkeiten."

Ganze fünf Tage benötigen die Macher für den Aufbau der für die 70-minütige Wassershow nötigen Elemente. Bei etwa 800 Litern Wasser pro Minute, die durch den blauen Schlauch ins Becken strömen, dauert es sieben bis acht Stunden, um den gewünschten Wasserstand zu erreichen. Die Show an sich soll die Gäste dann mit zwölf Meter hohen Bildern, die auf die knapp 15 Meter hohen Wasserwände gestrahlt werden, in ihren Bann ziehen. Dazu Musik "in einer gesunden Mischung", wie Funk erzählt, Feuerwerk und andere Lichteffekte. Das Wasserbecken ist dafür mit diversen feststehenden und beweglichen Fontänen und Brunnenelementen sowie dem Hydro-Schild mit einer Projektionsfläche von über 700 Quadratmetern für Laser-, Beamer- oder Videoprojektionen und zwei weiteren Wasserleinwänden für große Rückprojektionen bestückt.

Aufgrund der jüngsten Anschläge in Manchester gebe es zusätzliche Kontrollen im Einlassbereich, sagt Wuscher. "Zum Beispiel werden die Rucksäcke kontrolliert." Eine Security-Firma sorge auf dem Showgelände für Sicherheit.

Info: Karten für die Veranstaltung (Stehplätze 24 Euro, Sitzplätze 32 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich.