Mannheim. Die Hochschule will sich wissenschaftlicher ausrichten, sagte der Künstlerische Direktor Udo Dahmen anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Popakademie. Langfristig soll es möglich sein, hier einen Doktorgrad zu erhalten. Außerdem will die Akademie ein Archiv zur Dokumentation von Popmusik in Deutschland aufbauen und ihr Netzwerk von Partnerhochschulen ausbauen. (dpa/rl)