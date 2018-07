Von Alexander Albrecht

Mannheim/Ludwigshafen. Martin Boll musste ein wenig schmunzeln. "Solch eine Polizeipräsenz haben wir nicht jede Woche. Gott sei Dank!", sagte der Mannheimer Polizeisprecher. Dabei können die Beamten durchaus stolz sein: Innerhalb von nur vier Tagen sind im Präsidium in L 6 zwei spektakuläre Ermittlungserfolge verkündet worden. Am Sonntag vermeldete die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Festnahme des mutmaßlichen Mörders von Gabriele Z., gestern informierten die Behörden über die Zerschlagung eines Drogenrings aus dem Raum Mannheim/Ludwigshafen.

Die "Früchte" ihrer Arbeit hatten die Ermittler beim Pressegespräch vor und neben sich postiert: Fünf Pistolen sowie insgesamt 75 Kilogramm in Plastik verschweißte und in vier großen Taschen verstaute Amphetamine. Das ist nur die Hälfte des sichergestellten Rauschgifts. 154 Kilogramm Amphetamine sind es insgesamt, eine der größten Mengen bundesweit. Straßenverkaufswert: 1,5 Millionen Euro. Elf Personen im Alter zwischen 26 und 50 Jahren sitzen derzeit in U-Haft, darunter auch die Hauptdrahtzieher der Bande: ein Türke (48) mit Wohnsitzen in Mannheim und Ludwigshafen, zwei Deutsche - ein 38-Jähriger lebt in Mannheim, ein 49-Jähriger in Karlsruhe - und ein Niederländer, dessen Alter die Ermittler nicht preisgaben.

Es handelt sich dabei laut Polizei um Geschäftsleute, die teilweise in der Immobilienbranche tätig sind. In Immobilien dürfte auch ein Teil der Einnahmen aus den Drogengeschäften geflossen sein, so die Vermutung der Beamten. Alle elf Inhaftierten machen bislang keine Angaben. Im Umfeld der Gruppe sollen bis zu 60 Personen an den Deals beteiligt gewesen sein. Gegen sie wird wegen des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Beschlagnahmt wurden auch acht Luxusautos und 50 000 Euro Bargeld.

Zwei Jahre lang waren die Fahnder der Bande auf der Spur. Der Chef des Mannheimer Rauschgiftdezernats, Rainer Lange, sprach von "hochprofessionell und außerordentlich konspirativ" zu Werke gehenden Tätern. Er geht davon aus, dass mehrere deutsche Großstädte und die Türkei mit den Amphetaminen beliefert wurden. So gebe es Erkenntnisse, dass 60 Kilogramm des Rauschgifts, das bereits vor längerer Zeit in Berlin sichergestellt worden war, dem jetzt zerschlagenen Drogenring zuzurechnen sei. Am 7. Oktober startete die Mannheimer Polizei gemeinsam mit Spezialisten der Landespolizeidirektion Karlsruhe eine groß angelegte Obduktionsaktion. Zunächst im Visier der Ermittler: der 48-jährige Türke.

"Normalerweise kann so etwas Wochen und Monate dauern", sagte Lange, doch die Beamten landeten auf Anhieb einen Volltreffer. Zur Mittagszeit traf sich der Mann, dessen Großhändler zuvor ermittelt worden war, in einem Café in Ludwigshafen mit einem 30-jährigen Griechen. Ganz in der Nähe davon befindet sich ein Parkhaus, in dem zwei Kurierfahrzeuge der Bande regelmäßig abgestellt waren. Der Grieche bugsierte schließlich selbst einen Opel Vivan auf das Parkdeck, während sein zwei Jahre älterer Bruder Schmiere stand. Warum, das wussten die Polizisten kurze Zeit später.

Zwei Autos mit niederländischen Kennzeichen fuhren vor und wurden so lange umgeparkt, bis sich die beiden Fahrer unbeobachtet fühlten. Mehrere Taschen wechselten den Besitzer. Jetzt schlugen die Ermittler zu, gegen 14 Uhr klickten die Handschellen. Die Polizei nahm die Männer fest und fand eben jene 75 Kilogramm Amphetamine, die gestern im Mannheimer Präsidium "ausgestellt" waren. Dazu noch ein Kilogramm Kokain. Die restlichen 79 Kilogramm Amphetamine entdeckte die Mannheimer Polizei noch am gleichen Tag in zwei "Bunkerwohnungen" in Ludwigshafen. Dort soll die synthetische Partydroge auch teilweise hergestellt worden sein. Den flüssigen Grundstoff ließ der 49-jährige Karlsruher aus den Niederlanden liefern. In den nächsten Tagen erfolgten weitere Festnahmen, in der Spitze waren rund 80 Beamte im Einsatz. Mehr als 70 Wohn- und Geschäftsräume wurden durchsucht, noch zwei Kilogramm Haschisch und 25 Ecstasy-Pillen gefunden.

Doch das sei erst der Anfang, wie Ralf Krämer, Leiter der Polizeiinspektion 2, sagte. "Jetzt werten wir weitere Beweismittel aus." Auch will die Polizei noch die fünf Pistolen beschießen lassen, um herauszufinden, ob diese bei Verbrechen eingesetzt wurden. Die elf Hauptschuldigen müssen laut Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann bei einer Verurteilung mit Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren rechnen.