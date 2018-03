Von Julie Dutkowski

Das Timing könnte schlechter nicht sein: Ausgerechnet kurz vor der Oberbürgermeisterwahl am 14. Juni hat bei der Post ein unbefristeter Streik begonnen. Wie steht es um die Briefwahl? Werden manche Wählerstimmen nicht rechtzeitig bei der Stadt ankommen? Denn Wahlunterlagen, die nicht bis 18 Uhr im Wahlbüro eingegangen sind, gelten als ungültig.

"Das Wahlbüro der Stadt steht deshalb schon seit Beginn der Warnstreiks mit der Post in Verbindung, um streikbedingte Störungen zu vermeiden", erklärte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage. Und prompt gab es denn auch grünes Licht. "Die Deutsche Post hat uns zugesagt, dass Briefe aus den Postleitzahlbereichen 68 und 69 - trotz des jetzt unbefristeten Streiks - dem Wahlbüro bis zum Wahltag am Sonntag zugestellt werden können", so die Sprecherin weiter. Immerhin seien die knallroten Briefwahlumschläge kaum zu übersehen und könnten so auch leicht aus der übrigen Post herausgefischt werden.

Der Rücklauf der Wahlunterlagen verlaufe bislang reibungslos, so die Sprecherin weiter. "Von denen, die Briefwahl beantragt haben, sind die meisten Unterlagen schon wieder zurück." Bis jetzt seien zudem mit 21 000 Briefen bereits mehr Briefwahlstimmen abgegeben worden als in der gesamten OB-Wahl 2007. Damals haben insgesamt 17 000 Mannheimer per Briefwahl abgestimmt.

Wem es mit der postalischen Stimmabgabe dennoch zu knapp wird, beziehungsweise wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann noch bis Freitag, 12. Juni, 18 Uhr, gegen Vorlage seines Ausweises direkt im Wahlbüro wählen gehen oder dort seine Briefwahlunterlagen erhalten. Mit einer Vollmacht - sie ist auf der Wahlbenachrichtigung vorgedruckt - dürfen Briefwahlunterlagen auch an eine andere Person ausgegeben werden. Das Wahlbüro befindet sich im Rathaus, E 5, im Zwischengeschoss.

Wer seinen roten Wahlbrief nicht der Post anvertrauen möchte, kann diesen noch bis zum Ende der Wahlzeit am Sonntag, 14. Juni, 18 Uhr, in den Rathausbriefkasten, E 5 - es gilt nur dieser und sonst kein anderer Briefkasten der Stadtverwaltung - eingeworfen werden.

Das Wahlbüro ist bis Freitag, 12. Juni, täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, oder nach telefonischer Vereinbarung.