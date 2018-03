Mannheim. Mehr als 100.000 Besucher haben seit Februar die Sonderausstellung über die Dynastie der Medici gesehen. "Wir sind mit der Besucherbilanz hochzufrieden, dies auch, da wir eine Großausstellung dieses Kalibers außerhalb der klassischen Ausstellungssaison Herbst/Winter gezeigt haben", sagte Kurator Wilfried Rosendahl. Die Ausstellung in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen war am Sonntag zu Ende gegangen. Das Besucherinteresse sei über die Monate gleichbleibend hoch gewesen. Die Ausstellung wollte nicht nur den Prunk der Medici zeigen, sondern hinter die Fassade der Macht blicken - mit all den Krankheiten und Schicksalsschlägen der Familienmitglieder. (dpa)