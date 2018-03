Von Harald Berlinghof

Es ist gelb-schwarz, es rollt, brummt und arbeitet. Was das ist? Mit Borussia Dortmund hat es jedenfalls nichts zu tun. Beim Raten könnte man auf einen Rasenmäher kommen. Aber auf dem Maimarkt muss es schon etwas Besonderes sein, will es den Sprung in die Liste der diesjährigen Besonderheiten schaffen.

Um es kurz zu machen: Es handelt sich um einen Rasenmäher, einen Schneeräumer, eine Kehrmaschine, einen Balkenmäher für Wiesen mit hochstehendem Gras und einen Stromgenerator. Und das alles in einer Maschine vereint, je nach Aufsatz, der sich blitzschnell wechseln lässt. Der Multikon (Freigelände F04, Stand 5406), ausgezeichnet mit dem Plus-X-Award für das beste Produkt des Jahres 2014, bringt vor allem Männer zum Staunen. Denn Rasenmähen ist nun einmal eine der letzten männlichen Domänen rund ums Haus.

Ebenfalls den männlichen Heimwerkersinn spricht die Neuheit von Andreas Kaufmann und Roland Palz an (Halle 31 Stand 3154). Allerdings ist es besser, in diesem Bereich die Fachleute ranzulassen. Die beiden Handwerker bieten als Dienstleistung eine interessante Methode zur Entfeuchtung von Wänden an.

Schimmel und Feuchtigkeit sollen keine Chance mehr haben, wenn die beiden mit Injektionslanzen und angeschlossener Pumpe ein mit Kunststoffen versetztes Praffinöl in die Wand pressen. Die Gesteinssporen werden mit einer Mikrometer feinen Kunststoffschicht ausgekleidet, bleiben aber durchlässig. Feuchtigkeit kann so nicht mehr eindringen, die Wand kann trotzdem weiter atmen. Versprechen die beiden.

Etwas fürs Herz und für den Garten sind die kunterbunten Tierobjekte aus Kunstharz der Künstlerin Martha und ihrer Firma Carat. Flamingos, Kühe, Esel, Frösche und vieles mehr findet sich unübersehbar ganz in der Nähe des Festzeltes. Und Pinguine bringen sie nächstes Jahr mit. Fest versprochen.

Im afrikanischen Dorf geht es wie in jedem Jahr lebenslustig zu. Vom Pfefferminztee über Holzskulpturen bis zum Dju-Dju-Fruchtbier reicht das Angebot hier. Zum ersten Mal hat eine Berliner Brauerei ein Fruchtbier mit afrikanischem Flair anzubieten (Stand 6602). Das Gute-Laune-Bier gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen - Mango, Maracuja, Ananas, Banane. Dju-Dju bedeutet in Ghana so viel wie Voodoo in Jamaika. Das Bier soll verzaubern. Verspricht Patrick Mbiya Tshibangu.