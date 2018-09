Mannheim. (env) Nach schwerer Krankheit verstarb gestern der Mannheimer Kaufmann und Mäzen Horst Engelhardt im Alter von 91 Jahren. Engelhardt war Unternehmer, Mäzen, Bloomaul und, in den Jahren 1954 und 1958, persönlicher Chauffeur von Fußballbundestrainer Sepp Herberger, dem er in lebenslanger Freundschaft verbunden war.

Mit seinem bekannten Teppichhaus prägte er bis 1995 den Mannheimer Einzelhandel im Zentrum der Stadt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Eva gründete er im Jahr 1994 die "Eva und Horst Engelhardt-Stiftung", die in jedem Jahr rund 100.000 Euro ausschüttete und dies auch nach dem Tod des Mannheimers weiterhin tun wird. Denn das Stiftungsvermögen genügt, nach Engelhardts Worten, "noch mindestens 99 weitere Jahre".

Besonders unterstützt wurden von ihm SOS-Kinderdörfer, ein Altenwohnheim oder die Kinder-Tschernobylhilfe. Auch die Stadt Mannheim und ihre Kunstszene kamen in den Genuss seiner Großzügigkeit. So war sein Teppichgeschäft in den Planken stets auch Treffpunkt für Künstler und Sportler. Persönliche Freundschaften verbanden ihn mit dem österreichischen Bergsteiger Heinrich Harrer sowie dem Dalai Lama.

Zuletzt trat er vor einem Jahr an die Öffentlichkeit, wandte sich mit einem leidenschaftlichen Appell gegen den geplanten Abriss der Feudenheimer Epiphaniaskirche und spendete 1,2 Millionen Euro für die Renovierung. "Eine Kirche darf man nicht abreißen", so seine einfache Begründung. Schon gar nicht in Feudenheim, dem Stadtteil, in dem er aufwuchs und dem er zeit seines Lebens stets verbunden war. Herzensgüte und Hilfsbereitschaft zeichneten ihn aus. Auch dafür erhielt er mit dem Bloomaulorden im Jahr 1985 die höchste bürgerschaftliche Auszeichnung der Stadt.