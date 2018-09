Von Jan Millenet

Alles ist platt. Fast gar nichts erinnert mehr an den Mitzlaff-Bau der Mannheimer Kunsthalle. Während das Bild der Baustelle den Abrissgegnern wahrscheinlich im Herzen weh tut, freuen sich die Befürworter auf das Kommende. Und was das sein wird, gaben die Kunsthallenchefin Ulrike Lorenz sowie Manfred Fuchs und Hanno Diehl von der Stiftung Kunsthalle Mannheim beim Jahresauftaktgespräch der Stiftung bekannt, ohne einen kleinen Rückblick zu vergessen.

Phase eins, der Abriss des Mitzlaff-Baus und der Rückbau des Tiefbunkers, ist abgeschlossen. "Wir sind froh und glücklich", sagte Lorenz. Stiftungsvorsitzender Fuchs sprach sogar von einem entscheidenden Meilenstein. Jetzt könne der Rohbau beginnen. Denn, wie Fuchs meinte: "Gegen Ende 2017 wollen wir den Neubau der Stadt Mannheim übergeben." Auch, wenn sich der Startschuss für den Neubau im August 2014 durch zwei Petitionen und den überraschenden Fund schadstoffbelasteter Bausubstanz um zweieinhalb Monate verzögert hatte. "Aber das hatten wir in unserem Zeitplan einkalkuliert", so Diplom-Ingenieur Hanno Diehl, Bauvorstand der Stiftung.

Die Baugrube ist nun für den Rohbaubeginn hergerichtet. Die Grundsteinlegung ist am 23. März. Ab da soll der Bau schrittweise in die Höhe wachsen. Und wenn alles läuft, steht im März 2016 das Richtfest an. Den Zuschlag für den Rohbau erhielt eine Firma aus Mannheim, was den Stiftungsvorstand besonders freute. Ein Ziel der Stiftung sei es, durch Einzelvergaben vor allem die regionale Wirtschaft zu fördern, so Fuchs.

"Bei dieser Methode wird nicht das gesamte Bauvorhaben auf einmal ausgeschrieben, sondern jedes Baugewerk für sich", erklärte er. Der Vorteil: Die Stiftung könne bis zum Schluss die Kosten und Termine steuern. Weitere Vergaben für die technische Gebäudeausrüstung, Dach und Fassade sind Mitte 2015 geplant. Die einzelnen Ausschreibungen werden in den Regionalzeitungen angekündigt. "Bis jetzt sind rund 30 Prozent der zu vergebenden Leistungen erreicht", sagte Hanno Diehl und fügte hinzu, dass die Stiftung im sich selbst vorgegebenen Budgetrahmen liege.

Allerdings fehlen von dem Investitionsvolumen für den Neubau, das mit 68,3 Millionen Euro veranschlagt wurde, noch knapp fünf Millionen. Diese Deckungslücke, wie der Stiftungsvorstand es nannte, müsse durch Spenden und Zuwendungen von Unternehmen und privaten Förderern weiter abgebaut werden. "Gespräche laufen bereits", so Fuchs.

Was ebenfalls noch nicht im Investitionsvolumen inbegriffen ist, sind Kosten, die ein geplantes Medien- und Vermittlungskonzept erzeugen. Gemeint ist damit eine "multimediale und interaktive Kreativitätsförderung und Wissensvermittlung, die mit neuesten Technologien realisiert wird", wie es in einer begleitenden Pressemitteilung der Kunsthalle heißt. Dazu zählen beispielsweise ein Ticketing-Konzept mit Barcodierung, das einen eintrittsfreien Zugang zum Herzstück der Kunsthalle, dem Tageslichtatrium, ermöglichen soll, oder eine interaktive "Collection Wall", die den Besuchern am Eingang einen Blick auf alle Sammlungsobjekte und maßgeschneiderte Touren durch die Kunsthalle anbieten möchte. Lorenz erwähnte auch eine Kunsthallen-App und ein "Creative Lab" zur spielerischen und interaktiven Begegnung mit Kunst. Mit 1,85 Millionen Euro unterstütze die Baden-Württemberg Stiftung dieses Konzept, so die Kunsthallendirektorin.

Und wer zwischen drei und zehn Millionen Euro auf der hohen Kante hat, könnte zum Beispiel den Dachgarten nach sich benennen lassen oder gar den Veranstaltungssaal. Ein bisschen günstiger hingegen sind tragende Wände, Pfeiler oder Galerien. Mit diesem Fundraising und Benefit-Programm, das vor allem Mäzene ansprechen soll, möchte die Stiftung Kunsthalle Mannheim 15 Millionen Euro Grundstock- und Verbrauchsvermögen einwerben, um den Neubau nachhaltig fördern zu können. 2,1 Millionen Euro habe sie schon zusammen, so Manfred Fuchs. "Aber es ist ja noch Zeit."