Von Jan Millenet

Meilenstein. Ein Wort, das bei Ansprachen für neu Geschaffenes gerne in den Mund genommen wird. Auch die Redner auf dem Richtfest der Mannheimer Kunsthalle, darunter Oberbürgermeister Peter Kurz oder der Chefarchitekt Meinhard von Gerkan vom Architekturbüro gmp, sparten nicht an der "Meilenstein"-Metapher. Jetzt steht er also, der Rohbau. In seiner vollen Betonpracht. Vom Polier Reiner Pfeffer mit einem zünftigen Richtspruch bedacht, bevor die Richtkrone per Kran in 25 Meter Höhe gezogen wurde.

"Nun sehen wir die Dimension des Baus", sagte Dr. Manfred Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Kunsthalle Mannheim. Ein Augenblick, auf den alle gewartet hätten, fügte er hinzu und erntete dafür Applaus. Kunsthallengegner, die vor allem vor dem Abriss des Mitzlaff-Baus, der vom Neubau abgelöst wird, ihren Unmut bekundeten, waren wohl nicht unter den rund 250 geladenen Gästen. Den Anwesenden versprach Fuchs jedoch, dass Zeit- und Kostenplan bislang eingehalten würden und die Eröffnung des Baus im Spätjahr 2017 erfolgen werde. Passieren kann natürlich immer etwas. Vor ein paar Tagen erst musste kurzfristig eine Staubmauer versetzt werden, die den bestehenden Jugendstilbau vor den Bauarbeiten schützt. Aus statischen Gründen hätte sonst der Gebäudeanschluss von Neu- und Altbau nicht durchgeführt werden können. Um einen Baustopp zu verhindern, wurde schnell gehandelt. Es kam lediglich zu kleineren Einschränkungen im Publikumsverkehr.

Hintergrund Seit Beginn des 20. Jahrhunderts prägt die Kunsthalle Mannheim das kulturelle Leben der Quadratestadt - ihr Gründungsmotto: "Kunsthalle für alle". Die Sammlung der deutschen und internationalen Moderne bis zur Gegenwart reicht von Èdouard Manet bis Francis Bacon. Außerdem gibt es einen Skulpturenschwerpunkt. 1907 entstand der Jugendstilbau, 1983 kam mit dem "Mitzlaff-Bau" eine [+] Lesen Sie mehr Seit Beginn des 20. Jahrhunderts prägt die Kunsthalle Mannheim das kulturelle Leben der Quadratestadt - ihr Gründungsmotto: "Kunsthalle für alle". Die Sammlung der deutschen und internationalen Moderne bis zur Gegenwart reicht von Èdouard Manet bis Francis Bacon. Außerdem gibt es einen Skulpturenschwerpunkt. 1907 entstand der Jugendstilbau, 1983 kam mit dem "Mitzlaff-Bau" eine Erweiterung dazu. Sie ist nun Geschichte: Bis 2017 entsteht hier unter Führung von Direktorin Ulrike Lorenz ein Neubau, dessen Größe der ausgestellten Kunst angemessen sein soll. Im März 2018 soll sich die erste große Sonderausstellung anschließen. Das Investitionsvolumen beträgt 68,3 Millionen Euro. Hans-Werner Hector und seine Frau tragen 50 Millionen Euro bei. Von der Stadt kommen zehn Millionen Euro. Sie stammen aus dem Erlös verkaufter MVV-Aktien. dut

Kurz hob die Bedeutung des Neubaus hervor, der für ihn sogar mehr als ein Meilenstein sei. "Es ist die Vollendung eines Kreises", verlautbarte er und blickte dabei ins Jahr 1907 zurück, als die Kunsthalle eröffnet wurde. Daraufhin habe man eine Erweiterung geplant, aber unter anderem wegen des Ersten Weltkrieges nie realisiert. "Jetzt, 100 Jahre später, haben wir sie", so der Oberbürgermeister.

Lobend hob er vor auch "den beispielhaften Schulterschluss von privaten Stiftern und öffentlicher Förderung" hervor, nannte beispielsweise den Mäzen und SAP-Mitbegründer Hans-Werner Hector, der mit seinen 50 Millionen aus der Hector-Stiftung den Neubau erst ermöglicht habe. Meinhard von Gerkan hingegen griff dann doch noch einmal die Skepsis auf, die vor allem am Anfang der Neubauplanungen vorherrschte. "Das ist etwas, was uns Architekten immer entgegenschlägt, wenn es darum geht, etwas Altes abzureißen und etwas Neues zu bauen." Wie er, strahlte auch sein Kollege Nikolaus Goetze die Zuversicht aus, dass der Neubau den Bürgern gefallen werde. "Obwohl wir noch 18 Monate vor uns haben, gibt es jetzt schon eine so große Zufriedenheit", sagte Goetze. Er erzählte von Gesprächen am Vorabend bei einer Besichtigungstour für die Mäzene. Und die wären laut Goetze allein schon vom Rohbau begeistert gewesen, so dass ihm öfter die Frage gestellt wurde: "Warum lasst ihr das nicht einfach so?"

Für viele scheint die Kunsthallenwelt nun in Ordnung zu sein. Aber nicht für alle: "68 Millionen Euro für einen Betonklotz", schallte es kurz vor dem Richtspruch, als noch alle vor dem Haus versammelt waren, ungläubig durch die Menge. Ein Mannheimer schüttelte im Vorbeigehen wütend und verständnislos den Kopf. Für ihn dürfte der Neubau wohl kein Meilenstein sein.