Am fertiggestellten "Wasserkiosk" können sich die Bewohner von Kirinda ab sofort sauberes Trinkwasser holen. Ingenieure aus Mannheim machten es möglich. Foto: Privat

Von Gerhard Bühler

Vor rund sechs Jahren haben Studenten der Hochschule Mannheim eine lokale Gruppe des Vereins "Ingenieure ohne Grenzen" gegründet. Die jungen Menschen setzten sich zum Ziel, mit ihrem ingenieurtechnischen Wissen nachhaltige Projekte in Entwicklungsländern zu fördern. Sie schafften es nun, die Wasserqualität in dem ruandischen Bergdorf Kirinda zu verbessern und so Tausende Menschen mit sauberem Wasser zu versorgen. "Mit der Erschließung der neuen Quellen ist das Projekt für uns abgeschlossen. Jetzt können dort 3000 Menschen mit sauberem Wasser versorgt werden", freut sich Ingenieurin Erna Schneider über den Erfolg.

Über einen Kontakt zum "Verein junger Menschen in Afrika", der sich in Ruanda engagiert, entstand die Idee, eine nachhaltige Wasserversorgung für Kirinda zu schaffen. Das Dorf mit etwa 3000 Einwohnern liegt im Bergdistrikt Karongi drei Fahrstunden von der Hauptstadt Kigali entfernt. Eine in der Nähe gelegene Quelle reicht für die Bevölkerung nicht aus. Die Menschen mussten Wasser aus Flüssen und Teichen benutzen. Das enthält jedoch zahlreiche Keime, die zu Infektionen und Krankheiten führen.

Ziel des Hilfsprojekts der Mannheimer war es, weitere Quellen zu erschließen und ohne Verlust in eine Zisterne nahe der Siedlung zu leiten. "An dem Wasserprojekt waren rund zehn Mitglieder der Mannheimer ,Ingenieure ohne Grenzen’ beteiligt und seit 2011 immer wieder vor Ort in Ruanda, um Daten aufzunehmen, zu planen und zu koordinieren", erzählt Studentin Erna Schneider.

Die Arbeiten selbst übernahmen lokale Helfer. Auch das Finanzierungsproblem konnten die Mannheimer lösen. Mit der Röchling Stiftung fand sich in Mannheim 2013 der nötige Sponsor, der die Kosten von 36.800 Euro übernahm.

In drei Abschnitten wurde das Ziel erreicht. Durch spezielle Dachrinnen an Schulgebäuden und ein 10.000- Liter-Tank steht künftig genügend Regenwasser als Brauchwasser zur Verfügung, was Trinkwasser spart. Anschließend wurden vorhandene Leitungen instand gesetzt, die an weiter entfernte Quellen angeschlossen wurden. Im dritten Abschnitt wurden zwei neue Quellen über ein neues Rohrleitungssystem angeschlossen.

"Nach dem Bau eines ‚Wasserkiosks‘ wird dort für ein paar Cent die Wasserabgabe organisiert", berichtet Schneider. Mit dem eingenommenen "Wassergeld" können die Einrichtungen in Schuss gehalten werden. Ein lokales "Wasserkomitee" und Kirchengemeinden sorgen für die Nachhaltigkeit des Projekts.

"Es war das erste Projekt für uns. Wir haben sehr viel gelernt", zieht sie ein positives Fazit. Das nächste Vorhaben in einem Waisenhaus in Uganda ist bereits in Planung.

Info: www.ingenieure-ohne-grenzen.org