boo. Die ganze Nacht über war die Feuerwehr noch am Brandort in Mannheim-Mallau, wo in der Nacht zum Freitag eine Halle mit Hochregallager für Alufelgen in Brand geraten war. Das Feuer richtete nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund sieben Millionen Euro an. Über die Brandursache kann bisher nur spekuliert werden, da die Ermittler wegen Einsturzgefahr den Ort noch nicht betreten konnten. Mannshoch lagen die kaputten Felgen der Spezialfirma gestern herum. Vermutlich muss das Dach erst abgetragen werden, bevor die Spezialisten den Ort untersuchen können. Über Drehleitern hatten 80 Mann der Feuerwehr versucht, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende dreistöckige Verwaltungsgebäude zu verhindern. Das gelang allerdings nicht. Insgesamt befanden sich 20 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz, darunter drei Fahrzeuge mit Drehleitern sowie der Kranwagen. Die Löscharbeiten waren extrem schwierig, da sich die brennenden Alufelgen auf bis zu 2.500 Grad aufheizten.