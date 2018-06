In den Lokschuppen (links) sollen Büroräume einziehen. In der ehemaligen Werkstatt (rechts) soll Raum für Gastronomie entstehen. Geplant ist auch eine Außenbewirtung. Foto: vaf

Von Jan Millenet

Pendler, Bahnfahrer und die Mannheimer selbst kennen es zumindest vom Vorbeifahren: Das denkmalgeschützte Lokschuppenensemble aus dem Jahr 1872 im Stadtteil Lindenhof. Noch liegt es in einer trostlosen Umgebung und fristete ein bislang ebenso trostloses Dasein. Damit ist es jedoch bald vorbei.

Die Arbeiten an den beiden ehemaligen Bahngebäuden, die vom Hauptbahnhof Mannheim und der B 36 aus gut zu sehen sind, haben begonnen. Die Investoren Matthias Jarcke, Dirk Kuchenbuch und Martin Köster erwecken das Ensemble zu neuem Leben. Gastronomie und Büros lautet das Konzept. Die Sanierung soll sich stark an der ursprünglichen Erscheinung orientieren.

Damit bleibt ein Stück Mannheimer Industrieromantik erhalten. Und es wird ein neuer Kontrastpunkt gesetzt. Denn Lokschuppen und Gerätehaus befinden sich irgendwann mitten im Glückstein-Quartier, eines der großen Bauprojekte der Quadratestadt. Umgeben von modernen Wohn- und Bürogebäuden.

Anfang Januar wurde bereits der nachträglich an den Lokschuppen angebaute, nicht denkmalgeschützte Flachdachanbau an der Südseite des Gebäudes abgerissen. Die zugemauerten Fenster werden wieder geöffnet und die Fassade in Anlehnung an ihre ursprüngliche Form wieder hergestellt. "Die eigentliche Sanierung der 52 Meter langen und 20 Meter breiten Halle soll im März beginnen", teilte die Stadt mit. "Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Das filigrane Holztragwerk und die großen grünen Metalltore bleiben erhalten."

Die drei Investoren, die die beiden Gebäude vergangenes Jahr von der Stadt erworben haben, planen im Lokschuppen, der der B 36 zugewandt ist, Büroräume für ihre Unternehmen. Jarcke betreibt ein Architekturbüro, Dirk Kuchenbuch ist Gesellschafter und Martin Köster Geschäftsführer der Mannheimer Firma Krücken Organic GmbH. Jarcke hat ein Bürokonzept entwickelt, das sich mit dem offenen Hallencharakter des Lokschuppens auseinandersetzt und die historische Dachkonstruktion sichtbar lässt.

In dem Werkstattgebäude, das dem Lindenhof zugewandt ist, entsteht Raum für Gastronomie und damit für die Öffentlichkeit. Geplant ist eine Außenbewirtung zwischen den beiden Gebäuden bei gutem Wetter. "Gespräche mit möglichen Betreibern werden bereits geführt. Für die erforderlichen Parkplätze wird unter dem Platz eine Tiefgarage gebaut", teilte die Stadt mit.

Eine alte Schienenfahrzeughalle, die auf dem Gelände stand, musste der Fahrbahn der neuen Glücksteinallee weichen - aber auch sie wird wieder an einer geeigneten Stelle in der Nähe des Lokschuppenensembles stehen. Eine Bürgerinitiative hat unter der Leitung des Lindenhöfers Harald Baumann das etwa 100 Quadratmeter große Gebäude aus Ziegeln und Sandstein sorgfältig dokumentiert, abgebaut und die Steine in Containern eingelagert. Bis zum Wiederaufbau.

Damit wurde im Lindenhof erneut ein historisches Gebäude vor dem Aus gerettet, wie einst die Lanz-Kapelle, die vor einigen Jahren ebenfalls Stein für Stein abgetragen und an einer anderen Stelle neu aufgebaut wurde. Sie gehörte zum Komplex des Heinrich-Lanz-Krankenhauses, das 2009 abgerissen wurde.

Die Stadt bezeichnet den Erhalt der alten Mauern aus der Gründerzeit als ein wichtiges Projekt für das Glückstein-Quartier. Mit ihren rund 150 Jahren gehören Lokschuppen und Betriebswerkstatt immerhin zu den ältesten Teilen des Mannheimer Hauptbahnhofs, der zwischen 1872 und 1876 errichtet wurde.

Fi Info: Am heutigen Samstag, 6. Februar, um 11 Uhr eröffnet in der Lindenhofstraße ein Beratungspavillon der Firma Diringer & Scheidel, die dort ihr Projekt "Glückstein V" vorstellt.