Von Jan Millenet

Mit einem neuen Parkhaus gewinnt das Glückstein-Quartier im Lindenhof weiter an Form. Auch Bahnreisende, Pendler und Besucher erhalten mit dem Bau der Mannheimer Parkhausbetriebe (MPB) neue Abstellplätze für ihre Fahrzeuge. "Innovativ und zukunftsweisend", wie MPB-Geschäftsführer Karl-Ludwig Ballreich am Mittwoch beim Spatenstich sagte, sei es ebenfalls. Denn das so genannte Mobilitätshaus wird in Zukunft auch Ladestationen für Elektroautos und -fahrräder beherbergen. Es wird in das Parkleitsystem der Stadt integriert.

Schon seit geraumer Zeit gibt es die bahnhofsnahen Parkplätze auf Lindenhof-Seite wegen der Arbeiten am Glückstein-Quartier nicht mehr. Das macht sich besonders für diejenigen bemerkbar, die etwa nur kurz jemanden vom Hauptbahnhof abholen wollen, ohne dabei den Weg auf die Innenstadtseite antreten zu müssen. Diese fehlenden Parkplätze verschärfen die an sich schon angespannte Parksituation in dem Stadtteil.

Willkommene Erleichterung könnte in 18 Monaten - so die geplante Bauzeit - das achtstöckige Parkhaus mit Untergeschoss liefern. Rund 23 Meter wird es in den Himmel ragen, etwa 53 000 Kubikmeter Raum werden umbaut. Barrierefrei soll der 16-Millionen-Euro-Bau sein und 600 Parkplätze, inklusive sechs Behindertenstellplätze, bereithalten. Gebaut wird nach den Plänen des Büros Weinmiller Architekten aus Berlin, das einen vorausgegangenen Architektenwettbewerb gewonnen hatte.

Um dem Namen "Mobilitätshaus" gerecht zu werden, richten die MPB weitere Angebote wie Carsharing-Plätze, die genannten Ladestationen sowie Parkplätze für Park&Ride-Kunden der Bahn ein. Radfahrer bekommen vorerst 50 Stellplätze. Bei Interesse könnte man jedoch bis zu 400 Radstellplätze einrichten, so Ballreich. "In den ersten zwei Jahren wird es Angebote geben, das Fahrrad dort kostenlos zu parken." Die Parkhauszufahrt soll über die Glückstein-Allee erfolgen. Die Stellplatzbreite folgt mit 2,50 Meter dem Trend zu großen Autos. Zudem sind die Parkflächen stützenfrei. Den Hauptbahnhof erreicht man vom Parkhaus aus gut zu Fuß.

Oberbürgermeister Peter Kurz verbindet mit dem Bau des neuen Parkhauses noch ganz andere Überlegungen. "Ich hoffe, dass damit der Impuls für weitere Investitionen gegeben wird", sagte er. Immerhin sei das Mobilitätshaus die erste Hochbaumaßnahme auf dieser Achse des Glückstein-Quartiers, die prägende Wirkung mit sich bringen dürfte. "Dabei geht es auch um die Verknüpfung mit dem Bahnhof und der E-Mobilität", so Kurz.

Die öffentliche Hand geht dabei mit gutem Beispiel voran. Neben dem Mobilitätshaus will die Stadt ein neues Technisches Rathaus errichten, das rund 57 Millionen Euro kosten soll. Und so freut sich Kurz auf "weiteres erhebliches Baugeschehen" südlich des Hauptbahnhofs, unter der Prämisse, dass es schnell geht: "Damit die Investoren sehen, dass hier etwas passiert und dass es fertig wird."