Von Heike Warlich-Zink

Dass sich bereits jetzt 1100 Starterinnen für die zweite Auflage des Frauenlaufs am 3. Juli angemeldet haben, stimmt die Verantwortlichen zuversichtlich, die 2000er-Marke knacken zu können, wie sie gestern mitteilten. "Letztes Jahr bei der Premiere gingen 1753 Teilnehmerinnen an den Start. Das hat uns positiv überrascht", sagt Uwe Kaliske vom Fachbereich Sport und Freizeit im Hinblick auf das schlechte Wetter vor einem Jahr. "Und dennoch hatten wir damals ein rundum gelungenes Event, mit dem wir zugleich unsere neue Sportanlage am Hans-Reschke-Ufer eröffnen konnten", sagt Joachim Hefele, Vize-Präsident des TSV Mannheim.

Das Domizil von Mannheims größtem und ältestem Verein unweit vom Fernmeldeturm wird auch dieses Mal Start und Ziel des Frauenlaufs sein. Getreu seinem Motto "Laufen, wie es uns gefällt", können sich die Läuferinnen entweder für die sportlich-ambitionierte Variante mit Stoppuhr entscheiden oder aus purer Lust am Laufen auf die Sieben-Kilometer-Strecke machen. Jeder in seinem Tempo, mit oder ohne Nordic-Walking-Stöcke.

Da deutlich mehr Teilnehmerinnen als 2014 erwartet werden, wurde die Strecke optimiert. "Die Fußgängerbrücke hinüber in die Au würde sich als Nadelöhr erweisen", sagt Projektleiterin Janine Schwarz von der Agentur "N plus Sport", warum dieses Mal der Neckar nicht überquert wird.

Nach dem Startschuss um 18 Uhr wird der Pulk zunächst den Unteren Luisenpark passieren, parallel zur Kolpingstraße den Weg wieder in Richtung Start-Zielbereich nehmen und dann am Neckar entlang in Richtung Paul-Martin-Ufer weiterlaufen. Dort drehen die Frauen in Höhe der Karl-Ladenburg-Straße eine kleine Schleife und erreichen über die Straße hinter dem Carl-Benz-Stadion den Luisenpark. Dieser wird durchquert, um direkt den Zieleinlauf am TSV-Sportgelände anzusteuern. "Eine Strecke, bewusst nicht kerzengerade, sondern abwechslungsreich und mit viel Grün", sagt Kaliske.

Auf dem Siegerpodest werden die Zeitschnellsten in zwei Altersklassen (bis 39 und ab 40 Jahre) stehen. Ausgezeichnet werden zudem das schnellste Zweierteam, das schnellste Familiendoppel sowie die größte Gruppe. Für Kinderbetreuung ist ebenso gesorgt wie für Beauty-Lounge, Workshops, Cateringstände sowie Live-Musik mit der Band Undercover. Die Männer können in einer extra für sie eingerichteten Wartezone "abgegeben" werden.

Die Teilnahme am sportlichen "Mädelsabend" ist bis 17. Juni per Voranmeldung möglich. Nachmeldungen können an zwei Terminen vorgenommen werden: Dienstag, 30. Juni, von 13 bis 19 Uhr bei Engelhorn sports und am Veranstaltungstag von 14 bis 18 Uhr auf der Sportanlage des TSV 1846 Mannheim. Zu diesen Terminen können auch die Startunterlagen abgeholt werden. Ein Euro aus jeder Startgebühr wird für gemeinnützige Organisationen aus der Region gespendet.

Infos und Anmeldung unter www.frauenlauf-mannheim.de.