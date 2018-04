Jugendliche aus ganz Europa demonstrierten Anfang Juli vor dem Bundeskanzleramt in Berlin gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ein von der EU gefördertes Mannheimer Forschungsprojekt soll nun die Ursachen herausfinden und Lösungen finden. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Mannheim. (dpa/lsw) Die Ursachen für Jugendarbeitslosigkeit in Europa und ihre Folgen soll künftig ein internationaler Forschungsverbund in Mannheim untersuchen. Das zunächst auf vier Jahren angelegte Projekt werde von der EU-Kommission mit rund fünf Millionen Euro gefördert, sagte ein Sprecher des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung (MZES). Der Forschungsverbund "Cupesse" will auch Lösungen zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit untersuchen. Das Projekt wird am MZES koordiniert.

Projektinitiatorin Jale Tosun erklärte: "Besonderes Augenmerk liegt dabei erstmals auf den Normen und Werten, die jungen Menschen in den Familien generationenübergreifend und in unterschiedlichen kulturellen Kontexten vermittelt werden." Ohne Forschungsbelege sei es weder praktisch möglich noch politisch durchsetzbar, in der EU gemeinsam in effektive und nachhaltige Maßnahmen zu investieren.

In den Krisenländern Südeuropas hat die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen Rekordausmaße erreicht: In Spanien beispielsweise beträgt die Quote bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehr als 50 Prozent.

Um die Hintergründe von Jugendarbeitslosigkeit zu erforschen, wollen die Wissenschaftler junge Erwachsene zwischen 18 und 35 Jahren befragen. Auch deren familiäres und soziales Umfeld soll einbezogen werden. Die Forscher vermuten, dass die vermittelten Normen und Werte Einfluss darauf haben, ob Jugendliche beim Streben nach wirtschaftlicher Eigenständigkeit erfolgreich sind: Wer in einem Umfeld aufwachse, das von Arbeitslosigkeit geprägt sei, habe auf dem Arbeitsmarkt oder als Existenzgründer vermutlich mehr Probleme.

Die Projektidee entwickelten deutsche, US-amerikanische und italienische Forscher gemeinsam. An dem Forschungsverbund sind neben deutschen Wissenschaftlern unter anderem auch Experten aus Dänemark, Großbritannien, Italien, Österreich und Spanien beteiligt. Im Projektteam sind Soziologen, Ökonomen, Statistiker und Psychologen. Neben einem wissenschaftlichen gibt es einen praxisbezogenen Beirat, in dem Experten aus Politik, Unternehmen, Gewerkschaften und Handwerkskammern sitzen sollen.