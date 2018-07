Von Julie Dutkowski

Mehr als 9000 Flüchtlinge leben im Benjamin Franklin Village im Stadtteil Käfertal. In einem Offenen Brief an Oberbürgermeister Peter Kurz beklagen sich nun einige der Bewohner über teilweise desolate Zustände in ihrer Unterkunft. Mehr als 70 Unterzeichner üben in dem auf Arabisch verfassten Brief Kritik. Auch eine deutsche Version liegt bei.

In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, klagen die Flüchtlinge über rassistische Äußerungen des Sicherheitspersonals - auch gegenüber Frauen und Kindern. Außerdem beschweren sich die Unterzeichner über defekte Heizungen und schlechte medizinische Versorgung. Viele Kinder hätten Läuse und Windpocken. Außerdem sei man bei Terminen beim Bundesamt, wo die Flüchtlinge ihre Asylanträge stellen können, wieder weggeschickt worden oder müsste lange warten.

"Mit bestimmten Punkten konnten wir gleich aufräumen", erklärte Manfred Beuchert, Sprecher des zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe, gestern auf RNZ-Nachfrage. Oberbürgermeister Kurz habe unmittelbar nach Erhalt des Briefs die Verantwortlichen des RP gebeten, die Vorwürfe gegen Betreiber zu prüfen und eine möglicherweise daraus zu ziehende strafrechtliche Relevanz zu beurteilen, hieß es auf Nachfrage. Seine Antwort an die Flüchtlinge sei unterwegs.

Für Aufregung sorgt auch ein Todesfall in Franklin am 8. Januar. Wie eine Polizeisprecherin auf RNZ-Nachfrage erklärte, ist an diesem Tag eine 37-jährige Syrerin an einer Lungenembolie gestorben. Laut Polizei war die Frau zuvor zur Behandlung im Krankenhaus. Sie habe auch Medikamente bekommen. "Da es keine öffentliche Mitteilung über die Todesursache gab, brodelte die Gerüchteküche", erklärte Beuchert. Weil es sich um einen natürlichen Tod handele, sei man der Sache nicht mehr nachgegangen. "Das ist bei uns ein normaler Prozess, der bei den Flüchtlingen aber Ängste schürte", vermutet Beuchert.

Die Kritik an der medizinischen Versorgung wies der RP-Sprecher entschieden zurück. "Wir haben sie noch vor Weihnachten umgestellt und verbessert." Mittlerweile gebe es in Franklin Arztsprechstunden an sieben Tage in der Woche - also auch samstags und sonntags - von morgens bis in den Nachmittag. Außerdem stehe ein Krankenwagen zur Verfügung. "In Franklin ist alles eine Stufe besser als in den anderen Einrichtungen." Auch die Heizungen in den ehemaligen Kasernengebäuden seien zum Großteil funktionstüchtig. "Wir sind dabei, die Gebäude so schnell wie möglich instand zu setzen." Zwei Drittel der Häuser seien bereits ertüchtigt. Bei Bewohnern, die noch die Dixietoiletten und Außenduschen nutzen müssen, komme es natürlich zu einer "gefühlten Ungerechtigkeit".

Was die rassistischen Äußerungen angehe, werde man die Vorwürfe überprüfen und Kontakt mit den Flüchtlingen und Dolmetschern aufnehmen. Da die Vorkommnisse aber mehrere Wochen zurückliegen und sehr allgemein gehalten seien, verspreche er sich nicht viel davon, so der RP-Sprecher. In der laut RP sehr "frei übersetzten" deutschen Version bedanken sich die Flüchtlinge zudem für die Aufnahme und zeigen sich schockiert über die sexuellen Übergriffe in Köln an Silvester - laut Übersetzern des RP stehe dies allerdings nicht in der arabischen Version. Wer den Brief übersetzt hat, ist unklar.

Das Polizeipräsidium Mannheim plant unterdessen, eine Polizeiwache auf dem Columbus-Areal in Franklin einzurichten. Aufgrund der "bisherigen Erfahrungen" und aus "polizeitaktischen Erwägungen heraus" sei es erforderlich, hier den Betrieb aufzunehmen, sagte die Polizeisprecherin. Insgesamt sollen dort acht Beamte Dienst schieben. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten würden künftig vor Ort bearbeitet. Präsenzstreifen könnten zudem Konflikte bereits im Keim ersticken. Die Polizeiwache soll auch als Schnittstelle zu anderen Organisationen innerhalb der Unterkunft dienen. Gemeinsam mit der Stadt sucht die Polizei nun ein geeignetes Gebäude. Nach dem Umbau soll der Betrieb so bald wie möglich aufgenommen werden.

Im Heidelberger Patrick Henry Village habe man mit der Polizeiwache sehr gute Erfahrungen gemacht. "Wir haben das Gefühl, dass wir sehr gefragt sind und dass die Flüchtlinge ein großes Vertrauen in uns haben", sagte die Sprecherin.