Unter dem Motto 'Different, not dangerous' ('Anders, nicht gefährlich') zieht am kommenden Samstag, 9. August, die sicherlich gewohnt bunte und schrille Parade zum Christopher Street Day durch die Innenstadt. Foto: vaf

Von Jan Millenet

"Fremdes und Unbekanntes wird immer als furchtbar angesehen." Doch anders sein sei nichts Gefährliches, brachte Harald Blaull, der Vorsitzende des Vereins Christopher Street Day (CSD Rhein-Neckar), das Motto des diesjährigen CSD auf den Punkt. Unter der Überschrift "Different, not dangerous" ("Anders, nicht gefährlich") startet am kommenden Samstag, 9. August, die in der Zwischenzeit weit bekannte CSD-Demo-Parade durch die Stadt. Gewohnt bunt und schrill wird sie mit Sicherheit wieder sein, doch das soll den ernsten Hintergrund nicht verwischen.

Seit 2001 gibt es den CSD in der Quadratestadt. Der Verein selbst richtet ihn seit 2009 aus. Die stetig wachsende Besucherzahl spricht vom Erfolg. "Wir wollen dieses Jahr ansprechen, dass Unterschiedlichkeit nichts Schlimmes ist. Wir sind alle zu 100 Prozent Mensch", betonte Blaull bei der Programmvorstellung. Und 2014 richte sich der Blick der Demo-Parade auch in die ganze Welt: Als Beispiel nannte er Russland, wo die Gleichstellung homosexueller Menschen von deutlichen Rückschritten gekennzeichnet ist.

"Wir fordern ebenfalls eine klare Politik der Bundesregierung bezüglich der weltweiten Menschenrechtsverletzungen", kehrte der Vorsitzende wieder vor die eigene Haustüre zurück. Denn auch da lasse die Entwicklung seiner Meinung nach zu wünschen übrig. Mehr gesellschaftliche und schulische Aufklärung zur Beseitigung der Homophobie zählt daher zu den weiteren Forderungen der CSD-Veranstalter.

"Wir wollen mit einer starken Stimme sprechen und Einfluss auf die Politik nehmen", sagte Blaull. Dieses Vorhaben spiegelt sich im Rahmenprogramm des CSD wider, welches bereits in vollem Gange ist. Politische Talkrunden reihen sich genauso ein wie Partys, eine Gala, kulturelle Veranstaltungen oder Infotage. Veranstaltungsorte finden sich dabei in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. "Das Programm wird jährlich umfangreicher", sagte Holger Sansky vom CSD-Organisationsteam erfreut.

Für einen Großteil dürfte der eigentliche Höhepunkt jedoch wieder die Parade sein, vielleicht auch das neue Straßenfest für die ganze Familie, das ebenfalls am 9. August im Ehrenhof des Schlosses stattfindet. Start des Festes ist um 13 Uhr, eine Eröffnungskundgebung beginnt eine Stunde später. Im Anschluss folgt der Umzug, der auch dieses Jahr wieder durch die Breite Straße Richtung Paradeplatz führt. Von dort geht es weiter über die Kunststraße bis zum Wasserturm, wo der Zug wendet. Endstation ist das Barockschloss.

"Der CSD ist in Mannheim mittlerweile Tradition", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Er sprach die Offenheit der Quadratestadt an, erwähnte aber auch, dass überall noch Stereotype präsent seien. Das Outing des Ex-Nationalspielers Thomas Hitzlsperger geisterte ihm dabei im Kopf herum. "Aus diesem Thema ist die Musik noch nicht draußen. Immer wieder bewegt sich etwas", so der OB. Es gelte, Brücken zu bauen, in den verschiedensten Dimensionen Respekt zu zollen.

Letztes Jahr besuchten rund 85.000 Zuschauer die CSD-Demo-Parade. Dieses Jahr rechnen die Veranstalter mit etwa 90.000 Gästen. Sie hoffen, dass unter ihnen wieder Menschen sein werden, die merken, dass anders sein tatsächlich nichts Gefährliches ist - im Gegenteil: Es ist eine Bereicherung des kulturellen Lebens in der Rhein-Neckar-Region, wie der CSD-Verein betont.

Info: Unter www.csd-rhein-neckar.de gibt es eine komplette Programmübersicht sowie weitere Informationen und Hintergründe. Am 8. August findet im Stadthaus N 1 die CSD-Gala 2014 statt. Karten gibt es unter der Telefonnummer 0621/16060 oder per Mail an vorverkauf@oststadt-theater.de.