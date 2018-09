Von Annegret Ries

Ein Mannheimer Bauunternehmer, der seit August 2013 in Untersuchungshaft sitzt, weil er Sozialversicherungen um rund 873.000 Euro betrogen haben soll, wird wohl im Gefängnis bleiben müssen. Vier Jahre und einen Monat Haft forderte Staatsanwalt Sebastian Lückhoff gestern in einem Plädoyer vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim für den Angeklagten. Rechtsanwältin Daniela Hein hält dagegen dreieinhalbe Jahr Gefängnis für ausreichend.

Der 47-jährige Rumäne, der schon 16 Vorstrafen hat, hatte im März 2009 eine Baugesellschaft gegründet, als Gesellschafter wurden 14 Rumänen eingetragen. Bis Dezember 2011 traten 293 Rumänen als Gesellschafter in die Firma ein und wieder aus. Der Angeklagte hat im Lauf der Verhandlung zugegeben, dass dies nur angebliche Gesellschafter waren, seine Landsleute keinerlei Befugnisse hatten, sondern für ihn arbeiteten. Er habe den im Baugewerbe vorgeschriebenen Mindestlohn umgehen wollen, um billiger anbieten zu können als Andere, so der Angeklagte.

Außerdem habe er seine Landsleute aufgrund arbeitsrechtlicher Probleme nicht anstellen können. Hein sagte, ihr Mandant habe nicht das Ziel gehabt, die Sozialversicherungen zu schädigen, sondern seine marode finanzielle Situation verbessern wollen. Er habe jedoch die Nachteile für die Sozialversicherungen billigend in Kauf genommen.

Staatsanwalt Lückhoff erinnerte daran, dass der Angeklagte auch, nachdem die Polizei im Januar 2012 aufgrund eines Hinweises die Firma durchsucht hatte, mit seinen Betrügereien weitergemacht habe. Er habe lediglich das System geändert. Ab diesem Zeitpunkt beschäftigte der 47-jährige rumänische Subunternehmer. Dies seien aber nur Scheinfirmen gewesen. Die angeblichen Unternehmer erhielten ebenso wie zuvor ihre Landsleute einen Stundenlohn von 5,25 Euro. Der wurde in bar ausgezahlt, abgerechnet wurde anhand von Stundenzetteln. Solche Betrügereien gebe es immer wieder, doch im Fall des Angeklagten seien der Umfang und der Schaden ungewöhnlich groß, so Lückhoff. Auch habe der Rumäne über den langen Zeitraum von vier Jahren betrogen. Insgesamt habe der Angeklagte eine "hohe kriminelle Energie" an den Tag gelegt. Der 47-Jährige sagte, er habe rund 1,5 Millionen Euro Schulden. Die könne er nie abarbeiten. Er habe aber hohe Forderungen an frühere Kunden. Die könne er nur eintreiben, wenn er bald aus dem Gefängnis komme.

Ein Aspekt der Verhandlung war, ob ein kleiner Teil der Schulden des 47-Jährigen durch ein Haus in der Südpfalz abgedeckt werden kann. Dieses Haus hat die in Rumänien lebende Schwiegermutter des Angeklagten für 22.000 Euro gekauft. Es gebe zahlreiche Indizien dafür, dass das Geld von den Betrügereien stammt, so der Staatsanwalt. Er forderte deshalb, dass das Haus für drei Jahre unter sogenannten dinglichen Arrest gestellt wird, in dieser Zeit haben die Gläubiger die Möglichkeit ihre Forderungen einzutreiben. Dem widersprach Markus Nöhring, Anwalt der Schwiegermutter. Es gebe keine Beweise, dass das Haus mit ergaunertem Geld gekauft wurde. Das Urteil soll morgen verkündet werden.