ger. Die Stadt solle auf die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt 2025 verzichten. So lautete die Forderung von CDU und Mannheimer Liste anlässlich der gestern begonnenen Etatberatungen. Die Vorbereitung der Bewerbung lässt sich die Stadt jährlich immerhin 550.000 Euro kosten. In der Abstimmung entschied aber eine knappe Mehrheit von SPD, Grünen und Linken, die Vorbereitungen zunächst wie bisher unverändert fortzuführen.

"Dieses Projekt wird mit großen Investitionen verbunden sein, nach der Bundesgartenschau 2023 ist aber in 2025 kein zweites Großprojekt in Mannheim machbar", warnte CDU-Fraktionsführer Carsten Südmersen vor einer finanziellen Überforderung. "Die Verabschiedung von diesem Ziel, jetzt ohne Vorlauf und Debatte, halte ich für einen Fehler", führte Oberbürgermeister Peter Kurz eine Reihe von Gegenargumenten auf. Kurz in seiner Begründung; "Es ging uns um den Prozess der kulturellen Stadtentwicklung, mit oder ohne Titel".

Zum einen werde unterschätzt, was sich an Vernetzung mit der Arbeit des regionalen Kulturbüros schon entwickelt habe. Zum anderen stünden Kulturhauptstadt und Buga nicht gegeneinander, sondern besäßen Potenzial für Synergien. "Finanziell können wir bei der Bewerbung anbieten, was wir wollen. Wir beabsichtigen einen Prozess, kein Millionenprojekt der Stadtentwicklung wie Marseille", das aktuell den Titel Kulturhauptstadt führt, so der OB. Über das, was man noch brauche, könne man 2018/2019 reden.

Ein weiterer Antrag der FDP schlug vor, die Bewerbung weiter zu führen, aber die Kosten um jährlich 50.000 Euro zu kürzen. Eine knappe Mehrheit von SPD, Grünen und Linken lehnte beide Anträge ab.