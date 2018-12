In der Jesuitenkirche wird Papstsekretär Georg Gänswein am Sonntag predigen. Foto: vaf

Von Diana Deutsch

Karl Jung, der katholische Dekan von Mannheim, pflegt neuerdings enge Kontakte in den Vatikan. Ende Oktober durfte Jung mit Papst Franziskus die Frühmesse im Gästehaus Santa Marta zelebrieren. Und jetzt ist es dem Dekan gelungen, Papstsekretär Georg Gänswein zu einer Fastenpredigt in die Mannheimer Jesuitenkirche zu holen. Woher rührt diese neue Intimität mit dem Heiligen Stuhl? Karl Jung lacht. Die Einladung zur Papstmesse verdanke er dem argentinischen Priester Diego Elola, der in Mannheim wirkt. Und mit Kurienerzbischof Gänswein habe er während des Studiums in Freiburg in einer WG gewohnt. Am Sonntag, 23. März, 10 Uhr, predigt Georg Gänswein in über "Papst Franziskus und die offenen Türen".

Vermutlich muss man früh da sein, wenn man von Georg Gänswein mehr als die Spitze seiner Mitra sehen will. Die Jesuitenkirche wird voll. Denn obwohl es seit dem Papstwechsel ruhiger geworden ist um den hochgewachsenen Schwarzwälder, genießt Gänswein in Deutschland eine unglaubliche Popularität. Die Leute lieben "Don Giorgio", nicht zuletzt wegen seines blendenden Aussehens. "Bella figura" sagen die Italienier.

Inhaltlich ist der "Präfekt des Päpstlichen Haushaltes", so Gänsweins offizieller Titel, bislang wenig in Erscheinung getreten. Das soll sich ändern. "Georg wurde ja erst seit Dezember 2012 zum Bischof geweiht und kann jetzt ganz anders herumreisen als zuvor", sagt Dekan Karl Jung. Er findet es wichtig, dass "unsere Leute in Rom" immer wieder eintauchen in das Leben der Gemeinden vor Ort. "Georg Gänswein ist schließlich ein Priester des Erzbistums Freiburg."

In Riedern am Wald wurde Georg Gänswein vor 57 Jahren als ältestes von fünf Kindern eines Schmieds geboren. Der Junge war gut in Mathe und ein talentierter Skilangläufer, trotzdem fühlte er sich zum strengen Schweigeorden der Kartäuser hingezogen. Die Idee hatte keinen Bestand. Gänswein studierte Theologie in Freiburg und Rom und promovierte nach der Priesterweihe im Kirchenrecht. 1994 ernannte ihn der Freiburger Erzbischof Saier zu seinem persönlichen Assistenten, doch die Chemie zwischen den beiden stimmte nicht. Schon ein Jahr später wechselte Georg Gänswein nach Rom, wo er bald zur rechten Hand von Kardinal Joseph Ratzinger avancierte. "Obwohl Georg drei Jahre älter ist als ich, haben wir immer Kontakt gehalten", erzählt Karl Jung. Und: "Ich beneide ihn nicht um seine jetzige Aufgabe. Tagsüber der neue Papst, am Abend der emeritierte."

Georg Gänswein gilt als konservativ. Kompromisse mit dem Zeitgeist sind seine Sache nicht. Man darf gespannt sein, was er in seiner Mannheimer Predigt über den Papst zu sagen hat, der die Türen zur Welt so weit aufreißt.

Dekan Karl Jung jedenfalls kehrte als absoluter Fan von seinem Treffen mit Franziskus zurück. "Der Papst hat die alte Tradition wieder eingeführt, dass er Gläubige einlädt, mit ihm morgens um sieben Uhr die Frühmesse zu feiern", berichtet Jung. 60 Karten vergibt das Päpstliche Sekretariat pro Tag, jeder kann sich bewerben.

Domradio überträgt das Pontifikalamt mit Kurienerzbischof Dr. Georg Gänswein, am 23. März ab 10 Uhr live im domradio-Web-TV aus der Jesuitenkirche Mannheim. Der Gottesdienst gibt es anschließend in der domradio.de-Mediathek.