Am 27. Mai lockt das Stadtfest nach Mannheim. An drei Tagen werden bis zu 300 000 Besucher aus der ganzen Region erwartet. Foto: vaf

Von Volker Endres

Seit 25 Jahren feiert Mannheim sein Stadtfest. Und auch im Jubiläumsjahr werden die Planken zwischen Wasserturm und Paradeplatz von der Flanier- zur Feiermeile. Über 40 Künstler sorgen ab Freitag, 27. Mai, drei Tage lang auf vier Bühnen für Abwechslung. Dazu werden wieder bis 300 000 Besucher aus der ganzen Region erwartet. Auch das Kinderfest ist wieder dabei. Und wer die Nacht zum Tag machen möchte, kann Freitag und Samstag bis 2 Uhr im Schneckenhof bei den "Mannheim City Sounds" weiterfeiern.

Die Zutaten für das Stadtfest sind auch in diesem Jahr die gleichen. So erwartet die Besucher ein buntes Bühnenprogramm zwischen Schlager und Elektroklängen auf den Bühnen am Wasserturm, im Quadrat O 7, zwischen O 3 und O 4 (Kulturnetz Mannheim) sowie dem RNF-Truck am Paradeplatz. Kulinarisches wie Spargel, Bratwurst, Eis und Burger, aber auch Kunsthandwerk und Kinderprogramm sind wieder dabei.

"Das Jubiläum ist ein zusätzlicher Grund zum Feiern", sagt Bürgermeister Michael Grötsch am Freitag bei der Programmvorstellung. Schließlich sei das Stadtfest fester Bestandteil im Kalender der Quadratestadt und weit darüber hinaus. Das sieht auch Karmen Strahonja, Leiterin des Stadtmarketings, so: "Unsere Besucher kommen gezielt für das Kinderfest nach Mannheim - teilweise sogar aus Stuttgart und Karlsruhe." Vergangenes Jahr waren 9000 kleine Besucher beim Kinderfest. Strahonja hofft bei dessen 13. Auflage in diesem Jahr noch einmal auf eine Steigerung.

Dafür sind die 2000 Quadratmeter auf den Kapuzinerplanken wieder randvoll gepackt mit allem, was Kindern Spaß macht, einem großen Atelier zum Basteln, Malen und Spielen, einer Sportecke, aber auch einer großen Showbühne, in der die jungen Talente zeigen können, was in ihnen steckt. Und alle Festbesucher können hier Gutes tun: "Für jeden geschlagenen Purzelbaum wird ein Euro für ein soziales Projekt gespendet."

Diese sollten aber nur freiwillig und nicht etwa wegen des Alkoholkonsums zustande kommen, hofft Holger Vatter-Schönthal von der Eichbaum Brauerei. Dafür statte er auch alle Stände mit alkoholfreiem Bier aus, verspricht er. Zusätzlich, und auch das ist beim Stadtfest Tradition, sind wieder die ehrenamtlichen Mitarbeiter des kommunalen Alkoholpräventionsprojektes "Halt" ("Hart am Limit") unterwegs. Sie suchen das Gespräch mit Jugendlichen und regen zu einem "vernünftigen Umgang mit Alkohol" an, erklärt Mannheims Suchtbeauftragte Kathrin Heinrich.

Trotz laufender Vorarbeiten zum Plankenumbau gebe es für die Besucher keine Einschränkungen, betont Thomas Sprengel vom Veranstalter City Events Mannheim. Und das lässt sich die Stadt einiges kosten. Die rund 400 000 Euro Gesamtkosten, so Sprengel, seien gedeckt durch 115 000 Euro Zuschuss von der Stadt sowie von zahlreichen Sponsoren.

Info: Geöffnet hat das Stadtfest am Freitag, 27. Mai, von 14 bis 1 Uhr, am Samstag, 28. Mai, von 10 bis 1 Uhr und am Sonntag, 29. Mai, 11 bis 22 Uhr. Das Musikprogramm endet Freitag und Samstag um 23 Uhr. Der Kunsthandwerkermarkt schließt an allen drei Tagen um 21 Uhr. Das Kinderfest ist am Freitag von 15 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Infos und Karten für die Schneckenhof-Party unter www.mannheimer-stadtfest.de.