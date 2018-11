Mannheim. (pol/rl) Am Freitagmorgen stieß an der Kreuzung Kasseler Straße und Baldurstraße ein Auto mit einem Linienbus zusammen. Der mit rund 20 Fahrgästen besetzte Bus der Linie 55 war laut Polizei kurz nach 11 Uhr auf der Kasseler Straße in Richtung Waldstraße unterwegs. Auf der Kreuzung stieß der 49-jährige Busfahrer mit einem 62-jährigen Suzuki-Fahrer zusammen, der die Vorfahrt des Busses nicht beachtet hatte. Durch den Zusammenprall kippte der Kleinwagen um und blieb auf der Seite liegen.

Die drei Insassen des Suzuki wurden aus dem Fahrzeug geborgen. Nach ihrer notärztlicher Behandlung vor Ort wurden der 62-Jährige, seine 46-jährige Beifahrerin und das 9-jährige Kind, das zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Rücksitz des Suzuki saß, in eine Klinik eingeliefert. Zwei 84 und 93 Jahre alte Frauen im Linienbus wurden ebenfalls schwer verletzt mit Rettungswagen in Mannheimer Kliniken eingeliefert.

Laut Rhein-Neckar-Verkehr konnten durch den Unfall vorübergehend die Haltestellen Freyaplatz, Neueichwaldstraße und Kasseler Straße in Fahrtrichtung Käfertal (Linie 55) nicht angefahren werden. Auf der gesamten Linie kam es bis etwa 13 Uhr zu Verspätungen.

Nach ersten Ermittlungen der Mannheimer Verkehrspolizei soll der Fahrer des Autos die Vorfahrt des Busses übersehen haben. Die Ermittlungen dauern an.