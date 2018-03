Mannheim. (abs) Autofahrer müssen im Bereich des Fahrlachtunnels zwischen Montag, dem 16. Mai, und Sonntag, dem 29. Mai, mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Das teilte die Stadt Mannheim am Freitag mit. Wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik werden die beiden Tunnelröhren in dieser Zeit im Wechsel voll gesperrt. Vom 16. bis zum 22. Mai wird die Nordröhre, vom 22. bis zum 29. Mai dann die Südröhre gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit durch die jeweils andere Röhre geführt.

Neben der Beleuchtung und der Lüftungsanlage werden auch die Entwässerungsanlage, Feuerlöschleitungen, Sprechanlagen und die SOS-Stationen gewartet. Die Arbeiten sind im regelmäßigen Turnus erforderlich, um die Betriebssicherheit des Tunnels zu gewährleisten. Den Autofahrern steht in dieser Zeit nur jeweils eine Fahrspur in der jeweiligen Tunnelröhre zur Verfügung.