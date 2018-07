Mannheim. (Stadt Mannheim/sfa) Im Fahrlachtunnel kommt es zwischen Sonntag, 26. Oktober, und Sonntag, 9. November zu Wartungsarbeiten. An vier Tagen werden die beiden Tunnelröhren im Wechsel zweimal vollständig und zweimal teilweise abgeriegelt.

Die erste Vollsperrung wird in der Tunnelröhre Nord am Sonntag, 26. Oktober, von 7 bis 16 Uhr, eingerichtet. Die zweite Vollsperrung betrifft die Tunnelröhre Süd, die am Sonntag, 9. November, ebenfalls in der Zeit von 7 bis 16 Uhr, nicht nutzbar ist. Entsprechende Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert.

Am Montag, 27.Oktober, muss eine Fahrspur in der Tunnelröhre Nord für die Wartungsarbeiten abgeriegelt werden. Eine weitere Teilsperrung erfolgt am Mittwoch, 29. Oktober, in der Südröhre. Die Sperrungen finden an beiden Tagen jeweils von 9 bis 15 Uhr statt.

Für den Verkehr ist in der kompletten Zeit jeweils nur eine Fahrbahn in der jeweiligen Tunnelröhre freigegeben, sodass der Fahrlachtunnel in beide Richtungen einspurig befahrbar bleibt.