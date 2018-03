Mannheim/Rust (dpa) Die 38-Jährige werde als beste internationale Künstlerin gewürdigt, teilte der private Radiosender am Donnerstag mit. Seit ihrem Start als Musikerin im Jahr 2000 habe sie 16 Millionen Alben und 18 Millionen Singles verkauft, hierfür habe sie die internationalen Musikpreise Grammy und Brit Award erhalten.

Furtado werde die Auszeichnung des Radiosenders persönlich entgegennehmen, hieß es. Die undotierten Radio Regenbogen Awards werden am 7. April im Europa-Park in Rust bei Freiburg verliehen. Es gibt in diesem Jahr den Angaben zufolge Preise in 13 Kategorien.

Radio Regenbogen mit Sitz in Mannheim verleiht jedes Jahr Awards an Prominente aus Film, Fernsehen, Musik und Show. Diesmal werden sie zum 20. Mal vergeben. Weitere Preisträger sind unter anderem Comedian Mario Barth, ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, Popsänger Olly Murs sowie das TV-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.