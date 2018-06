Mannheim. (pol/mün) Das Polizeipräsidium Mannheim plant eine Polizeiwache in Benjamin-Franklin-Village einzurichten. Aufgrund bisheriger Erfahrungen in den Flüchtlingsunterkünften auf dem Columbus-Areal, wo derzeit rund 9.000 Menschen wohnen, sei es aus polizeitaktischen Erwägungen heraus erforderlich, den Betrieb dort aufzunehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Insgesamt acht Beamte sollen dort ihren Dienst verrichten, wobei die abschließende Dienststärke und die Arbeitszeiten flexibel an die Erfordernisse vor Ort angepasst werden sollen. Tätigkeitsschwerpunkte werden unter anderem die Bewältigung polizeilicher Lagen aller Art mit kurzen Interventionszeiten oder die Bearbeitung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die auf dem Areal begangen werden, sein. Auch die Bearbeitung von Ermittlungsersuchen anderer Dienststellen sollen die Beamten vor Ort erledigen. Geplant sind auch Präsenz- und Fußstreifen.

Die neu eingerichtete Polizeiwache soll zudem als Schnittstelle zu anderen Organisationen auf dem Columbus-Areal dienen. Gemeinsam mit der Stadt Mannheim wird derzeit ein geeignetes Gebäude innerhalb des Areals gesucht. Nach dem erforderlichen Umbau soll der Betrieb so bald als möglich aufgenommen werden.