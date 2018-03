Zwei Menschen kamen beim Brand in einem Reihenmittelhaus am frühen Freitagmorgen ums Leben. Foto: PR Video

Zwei Menschen kamen beim Brand in einem Reihenmittelhaus am frühen Freitagmorgen ums Leben. Foto: PR Video

Zwei Menschen kamen beim Brand in einem Reihenmittelhaus am frühen Freitagmorgen ums Leben. Foto: PR Video

Zwei Menschen kamen beim Brand in einem Reihenmittelhaus am frühen Freitagmorgen ums Leben. Foto: PR Video

Mannheim. (pol/pr/eka) In einem Reihenmittelhaus in der Gärtnerstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt brannte es am frühen Freitagmorgen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Feuer gegen 4 Uhr im Bereich des Carports, welcher sich unterhalb der Wohnräume des Reihenmittelhauses in der Gärtnerstraße befand, ausgebrochen. Da der Abstellort des Autos in den Baukörper des Hauses integriert ist, griffen die Flammen schnell auf das gesamte Gebäude über.

Als kurze Zeit später die Polizei eintraf, war ein 58-jähriger Mann schon aus dem Fenster des zweiten Obergeschosses in die Tiefe gesprungen – er wurde mit Knochenbrüchen, Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für eine 60-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Es handelt sich um Mutter und Sohn. Auch eine Polizeibeamtin wurde bei dem Geschehen leicht verletzt; sie erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Dezernat für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats Mannheim übernommen. Die Brandermittler werden vor Ort von Kriminaltechnikern der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und Beamten des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unterstützt.