Von Heike Warlich-Zink

Mit Stücken von und zu Ehren von Franz "Schnuckenack" Reinhardt hat das Romeo Franz Ensemble die erste Kulturwoche der deutschen Sinti und Roma eröffnet. Noch bis einschließlich Samstag zeigt der in der Quadratestadt beheimatete Landesverband Baden-Württemberg im Kulturhaus "RomnoKehr" in B 7, 16 ein breit gefächertes Programm. Die abendlichen Konzerte werden täglich ab 14 Uhr von Infoständen, einer Comic-Ausstellung sowie der Dokumentation "Typisch ,Zigeuner'? - Mythos und Wirklichkeiten" begleitet.

"Es ist das erste Mal in der Nachkriegsgeschichte, dass wir unsere Kultur als Teil des Ganzen präsentieren können", unterstrich Daniel Strauß die Bedeutung. Als Landesvorsitzender deutscher Sinti und Roma hatte er im November 2013 gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der als Schirmherr der Kulturwoche fungiert, einen Staatsvertrag unterzeichnet, womit Baden-Württemberg als erstes Bundesland die nationale Minderheit anerkannte. Damit verbunden war eine verbindliche finanzielle Förderung. "Aus diesen Mitteln konnte unsere Idee einer Kulturwoche realisiert werden", so Strauß.

Nur 4000 Menschen und damit rund zehn Prozent der Sinti und Roma überlebten den Holocaust. Mit den Ermordeten wollten die Nazis auch deren Lebensart, Brauchtum und Sitten ausmerzen. Diese schwer geschädigte, aber nicht vernichtete Kultur werde im Kulturhaus "RomnoKher" nun reflektiert, formuliert Strauß im Begleitwort zum Programm.

Weitere Veranstaltungen Mittwoch, 17. September: "Memorial Johann ,Raufeli' Weiss", ein Konzert, vorgetragen von seinen drei Enkeln und Musikern Sergej Hartmann, Aaron und Jerome Weiss Donnerstag, 18. September: Jazz mit dem "Jermaine Landsberger Quartett" Freitag, 19. September: Vorrunde Talentwettbewerb Samstag, 20. September: Finale Talentwettbewerb, Verleihung "Schnuckenack Reinhardt Kulturpreis", Konzert mit dem "Tibor Grünholz Quintett". Ausführliche Programm-Infos und Ticketreservierung unter: www.romnokher-kulturwoche.de.

Kultur sei mehr als gestaltendes Element der Muse, sondern Kennzeichen dessen, was uns ausmacht, betonte Innenminister Reinhold Gall bei der Eröffnung. Angesichts dessen, was der Landesverband kaum ein Jahr nach Unterzeichnung des Staatsvertrages auf die Beine gestellt habe, "hat es sich allemal gelohnt, heute die Kabinettssitzung zu schwänzen", sagte Gall. Er sei sich sicher, dass die Kulturwoche dazu beitragen werde, das eigene Denken zu erweitern und abstrakte Vorstellungen zu hinterfragen. "Denn keiner ist frei von Klischees und Vorurteilen". Kultur als Mittlerin schaffe Begegnungen, fördere Toleranz und Akzeptanz.

Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb verhehlte nicht, dass die Sinti und Roma sich auch in Mannheim immer wieder pauschaler Vorurteile ausgesetzt sehen. "Aufgabe der Kommune ist es, Bedingungen zu schaffen, damit eine Minderheit ihrer Kultur Ausdruck verleihen und zeigen kann, dass sie dazugehört", sagte die Dezernentin.

Weiterer Höhepunkt der Kulturwoche wird am Samstag die erstmalige Verleihung des "Schnuckenack Reinhardt Kulturpreises" sein. Ausgezeichnet werden Wilhelm Solms, Mitbegründer der Antiziganismusforschung, und Viviane Reding, Journalistin und EU-Politikerin, für ihre deutliche Kritik am Verhalten Frankreichs, als dieses 2010 Roma abschob, sowie Thomas Flach für seinen engagierten und zugleich sensiblen Einsatz in Sachen Wiedergutmachung im Rahmen des sogenannten Härtefonds der hessischen Landesregierung. Ein vierter Preisträger wird am Samstag bekannt gegeben.

Mit der Vergabe des Preises ehrt der Landesverband zugleich dessen Namensgeber. Schnuckenack Reinhardt prägte sowohl als Musiker, Komponist und Interpret die deutsche Musikszene entscheidend mit und leistete mit seiner kulturellen Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Verständigung zwischen Minderheit und Mehrheit.