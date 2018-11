Mannheim. (pol/mün) Zwei 21 und 23 Jahre alte Männer lieferten sich mit ihrem Porsche und Mercedes am Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt ein Rennen. Das wurde durch ein quer gestelltes Zivilfahrzeug der Polizei beendet.

Die beiden Poser waren gegen 20 Uhr einer Zivilstreife des Einsatzzuges in der Kunststraße durch unnötiges Beschleunigen, abruptes Bremsen und aufheulende Motoren aufgefallen. In gleichbleibender aggressiver Fahrweise ging es über den Friedrichsring/Kurpfalzbrücke in die Neckarstadt.

In der Waldhofstraße kam es dann zum Wettrennen, mehrfach wurde aneinander vorbei beschleunigt, ein Auto geriet auch kurz ins Schlingern. Dabei wurden auch mehrere Abbiegestreifen benutzt. An der Kreuzung Waldhofstraße/Hansastraße bogen die beiden Fahrer nach links ab. An der folgenden Kreuzung Untermühlaustraße konnte die rasende Fahrt durch Querstellen des Dienstfahrzeugs und unter Verwendung des Blaulichts beendet werden.

Die weiteren Ermittlungen hat nun die Verkehrspolizei übernommen. Wie sich dabei herausstellte, war der 21-jährige Fahrer des Mercedes bereits am vergangenen Sonntag um kurz nach 19 Uhr in der Kunststraße beim "Posing" aufgefallen und von einem Anwohner über die "Poser-Mailadresse" der Polizei gemeldet worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Wer durch die beiden Fahrer gefährdet wurde und auch andere Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim melden.