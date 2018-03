Mannheim.(RNV/mün) In Mannheim kommt es am heutigen Donnerstag in der Mittagszeit zu Beeinträchtigungen im Verkehr der Straßenbahn-Linie 5 (OEG), wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH kurzfristig mitteilt. Wegen Arbeiten am Fernmeldeturm zwischen 17 und 17.30 Uhr muss eine Sicherheitszone eingerichtet werden. Dadurch wird die Linie 5 für die Dauer der Arbeiten, die voraussichtlich zwischen 30 und 60 Minuten dauern, in beiden Richtungen über Neuostheim umgeleitet. Am Fernmeldeturm müssen Wartungsarbeiten ausgeführt werden. Eigentlich waren sie erwartet schlechter Witterung verschoben worden.

In einer vorherigen Version waren die Bauarbeiten für 12 Uhr angekündigt. Die RNV hat die Bauarbeiten auf 15 Uhr verschoben. Später hieß es dann, dass es erst gegen 17 Uhr losgeht.