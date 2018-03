Von Volker Endres

Laue Temperaturen, malerische Lichter, beschwingte Musik, ein bisschen Bewegung und zum Abschluss ein großartiges Feuerwerk - das traditionelle Sommerfest im Herzogenriedpark erfüllte alle Kriterien für einen gelungenen Sommerabend. Rund 5500 Besucher wussten das zu schätzen. Parkchef Joachim Költzsch atmete auf: "Wenn ich mir den Wetterbericht für Sonntag ansehe, dann haben wir in diesem Jahr wirklich Glück gehabt." Letztlich sei die Besucherzahl zufriedenstellend. "Viele waren wohl lieber lange im Schwimmbad, aber alle, die hier waren, waren offensichtlich zufrieden", resümierte er.

Das mag zum einen am, seit Jahren unveränderten, moderaten Eintrittspreis gelegen haben, mit Sicherheit aber am abwechslungsreichen Programm, dass Veranstaltungsleiter Andreas Dauth einmal mehr auf die Beine gestellt hatte. Schwitzen gehörte dabei zum Konzept. Bei "Spiel, Sport und Spaß für Kinder" am Nachmittag, wie immer unter der Leitung von Ingeborg Ludwig vom TSV 1846 Mannheim, die auf dem Sportplatz im Park wieder eine Menge abwechslungsreicher Mitmach-Stationen aufgebaut hatte, und ganz besonders bei der "Zumba-Party", in der besonders die Parkfestbesucherinnen gerne die Hüfte zum Fitness-Tanz kreisen ließen.

"Das ist Spitze. Letztes Jahr war ich zufällig hier und bin hängen geblieben. Dieses Jahr hatte ich extra fürs Zumba meine Sportschuhe dabei", erklärte Mittänzerin Claudia Neff aus Mannheim. Doch auch in Flip-Flops und Sandalen funktionierten die angeleiteten Tanzschritte. Die männlichen Besucher blieben trotzdem skeptisch und betrachteten den Tanzkreis lieber aus respektvollem Abstand.

So aufgeheizt war die Bühne bereitet für die neue Komikerhoffnung der Region: Berhane Berhane. Der, laut Bülent Ceylan, "neue Bülent", unterhielt mit Anekdoten über den Kampf mit der Bürokratie in Deutschland als Schwarzafrikaner. Wem nicht nach Lachen aber dafür viel mehr nach Tanzen, Schunkeln oder Mitklatschen war, der musste nur durch den Park schlendern. Gleich an acht Stationen rangen die unterschiedlichsten Bands im großen Musikerwettstreit ums Publikum. Von bierzelterprobten Mitgrölern ("I will wieder Hoam") über leisen Jazz bis hin zum Punkrock war hier für jeden etwas dabei.

Und auch die Musiker genossen das Ambiente im Park: "Ich war noch nie hier, aber es war einfach toll", freute sich die an der Popakademie studierende, 20-jährige Kanadierin Alice Merton ebenfalls über die zauberhafte Stimmung, die sich vor allem nach Einbruch der Dunkelheit entfaltete. Sie räumte aber auch ein, "dass es nicht ganz einfach ist, wenn die Band nebenan vor allem eine Menge E-Gitarren einsetzt." Ihre eher leisen Lieder verschwanden dabei oft hinter den Klängen im Stile von "Sweet Home Alabama".

Und auch der Heidelberger John Melo kämpfte vergebens gegen die Punkrock-Klangwand der benachbarten "The Black Sun" an. "Den Preis gewinne ich ja sowieso nicht. Ich nutze den Auftritt deshalb als öffentliche Probe. Einen Proberaum habe ich nämlich auch nicht", kommentierte er selbstironisch.

Nicht im Wettstreit stand das Ballroom Quartett in der Konzertmuschel. Es wäre schließlich auch unfair gewesen, denn die Tanzfreunde waren eigens für die Standards aus Latin, Disco Fox und Langsamem Walzer in den Park gekommen, drehten eng umschlungen auf der Bühne ihre Kreise.

Monika Gerz und ihr Freund Jörg Klock hatten es sich hingegen schon mit der Decke auf der Wiese bequem gemacht, hatten die Musik im Ohr, summten leise mit und genossen das kleine, mitgebrachte Picknick. "Im Schwimmbad waren wir heute Mittag schon. Heute Abend wollten wir noch etwas Besonderes machen", kommentierten die beiden Studenten. So überbrückte jeder auf seine Art die Zeit bis zum Feuerwerk, das wie immer zugleich Abschluss und Höhepunkt war und nicht nur Parkchef Költzsch begeisterte: "Ich denke, dass wir wieder ein rundherum harmonisches Fest erlebt haben", sagte er.