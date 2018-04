Mannheim. (pol/mün) Der Brand in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus, bei dem drei Kinder ums Leben kamen, wurde durch ein unsachgemäß verlegtes Stromkabel verursacht. Das teilen in einer Presseerklärung die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidiums Mannheim mit.

Nach den Ermittlungen der Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Mannheim und Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg ist der Brand in einem Mehrfamilienhaus in U 5, 3 durch eine unsachgemäße Kabelverlegung in der Küche der Wohnung entstanden.

Die drei verstorbenen Kinder wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim zum Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Heidelberg gebracht, die Obduktionen dauern derzeit noch an.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Mannheim.