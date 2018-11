Mannheim. (pol/mün) Ein 19-jähriger Mannheimer wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B36 in Höhe Mannheim-Rheinau schwer verletzt.

Der Fahranfänger war laut Polizei am Donnerstag gegen 23.10 Uhr auf der vierspurig

ausgebauten Straße stadteinwärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn abkam und prallte in die Mittelleitplanke prallte. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Der junge Mann kam nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit schweren Prellungen und Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Mannheimer Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Alkohol- oder Drogenmissbrauch spielte laut dem derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler keine Rolle bei dem Unfall.

Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.